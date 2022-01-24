Острова Греции засыпало снегом: в сети появились фото и видео заснеженных локаций

В течение первого месяца 2022 года во всем мире наблюдают аномальные климатические изменения. На этот раз снегом покрылись курортные острова Греции.

Такое количество снега выпадало на Кикладах несколько десятков лет назад. Об этом рассказали местные жители.

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Курортные острова Греции засыпали снегом

В воскресенье, 23 января, погодный фронт "Элпис" накрыл Грецию, в том числе Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, Миконос, Санторини и другие острова Киклад. Сейчас там наблюдаются низкие температуры, сильный снегопад и ветер.

Сильный снегопад вызвал множество проблем на островах, недостающих инфраструктуры, чтобы справиться с такими погодными явлениями. Например, на Наксосе многие горные деревни были отрезаны от остального острова, несмотря на постоянные усилия снегоочистительной техники на дорогах. Так, пришлось привлекать пожарную службу, чтобы освободить граждан из автомобилей.

Жители островов запечатлели на фото и видео невероятные пейзажи и опубликовали их на своих страницах в социальных сетях.



Остров Андрос покрыт густым снегом​ / Фото Cyclades24

Акрополис засыпало снегом: видео

Снежный остров Миконос: смотрите видео

Грецию укрыло снегом: пейзажное видео



Отмечается, что из-за сильного снегопада школы всех уровней на Кикладах останутся закрытыми в понедельник и вторник, 24 и 25 января.

Кроме того, государство советует гражданам избегать лишних движений. Жителям некоторых районов будет отправляться SMS-сообщение с предупреждением об "опасном снегопаде в регионе в течение следующих 48 часов" и советом избегать ненужных поездок.

По прогнозам Национальной метеорологической службы, сегодня снег покроет значительную часть Греции. Основными характеристиками второй волны "Элписа" будут очень низкие температуры, сильные снегопады, даже в низменных районах северной и восточной Греции, а также на островах Эгейского моря при северном ветре от 8 до 9.