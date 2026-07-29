Туристов сюда не пускали более 100 лет: что на самом деле скрывает "запретный остров" Гавайев

Есть места, куда десятилетиями не могли попасть даже самые заядлые путешественники. Один из таких уголков находится на Гавайях. Более ста лет он оставался полностью изолированным от внешнего мира, но теперь правила постепенно меняются.

Многие туристические направления со временем становятся все более популярными, однако есть и такие, где, напротив, стараются сохранить тишину, традиции и привычный уклад жизни. Именно таким местом является остров Ниехау, который из-за многолетней изоляции получил название "запретный остров". Лишь недавно его владельцы разрешили ограниченные посещения туристов, но до сих пор доступ сюда остается одним из самых строгих в мире, сообщает RMF24.

Почему Ниехау более ста лет был закрыт для посторонних?

Ниехау расположен всего в 27 километрах от популярного гавайского острова Кауаи. Несмотря на такую близость к туристическим маршрутам, он более века оставался практически недоступным. История изоляции началась в 1864 году, когда шотландская семья Синклер приобрела остров у короля Камехамеха V за 10 тысяч долларов золотом.

Как остров выглядит издалека: смотреть видео

Одним из главных условий сделки было сохранение традиционного образа жизни местных жителей и их защита от влияния внешнего мира. В 1915 году внук первого владельца, Обри Робинсон, ввел полный запрет на посещение острова посторонними людьми.

С тех пор попасть сюда могли только местные жители, члены семьи владельцев, приглашенные гости и представители власти. Так Ниехау стал одним из самых закрытых мест на планете.

Как живут жители "запретного острова"?

Сегодня на Ниехау проживает примерно от 70 до 130 человек, большинство из которых – коренные гавайцы. Это единственное место в мире, где гавайский язык остается основным языком повседневного общения. Жизнь на острове почти не изменилась за последнее столетие.

Здесь нет интернета, мобильной связи, водопровода и асфальтированных дорог. Одежду местные жители стирают в ручьях, дома освещают керосиновыми лампами, а передвигаются преимущественно на лошадях или велосипедах. На острове также действуют очень строгие правила.

Любые стимуляторы полностью запрещены, а их хранение может стать причиной немедленного изгнания. Именно благодаря таким ограничениям здесь удалось сохранить аутентичную гавайскую культуру и природу, почти не измененную современной цивилизацией.

Могут ли туристы попасть на Ниехау сегодня?

Несмотря на то, что Ниихау больше не является полностью закрытым, свободно посетить его все равно нельзя. Лишь в последние годы владельцы острова разрешили организовывать ограниченные однодневные экскурсии на вертолете с соседнего острова Кауаи. Количество мест строго ограничено, а каждый турист находится под постоянным сопровождением гидов.

Во время экскурсии посетители могут провести около трех часов на одном из местных пляжей, купаться, заниматься снорклингом и собирать ракушки. При этом туристам не разрешается оставаться на ночь, самостоятельно передвигаться по острову или посещать местные деревни.

Контакты с жителями также максимально ограничены, чтобы не нарушать их привычный образ жизни. Именно поэтому Ниехау и сегодня остается одним из самых закрытых островов мира. Для многих путешественников это редкая возможность хотя бы на несколько часов увидеть, какими были Гавайи задолго до появления современных курортов.