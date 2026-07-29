Багато туристичних напрямків із часом стають дедалі популярнішими, однак є і такі, де навпаки намагаються зберегти тишу, традиції та звичний уклад життя. Саме таким місцем є острів Ніїхау, який через багаторічну ізоляцію отримав назву "заборонений острів". Лише нещодавно його власники дозволили обмежені візити туристів, але і досі доступ сюди залишається одним із найсуворіших у світі, повідомляє RMF24.

Чому Ніїхау понад сто років був закритий для сторонніх?

Ніїхау розташований лише за 27 кілометрів від популярного гавайського острова Кауаї. Попри таку близькість до туристичних маршрутів, він понад століття залишався практично недоступним. Історія ізоляції почалася у 1864 році, коли шотландська родина Сінклер придбала острів у короля Камехамеха V за 10 тисяч доларів золотом.

Як здалеку виглядає острів: дивитись відео

Однією з головних умов угоди було збереження традиційного способу життя місцевих жителів та їхній захист від впливу зовнішнього світу. У 1915 році онук першого власника, Обрі Робінсон, запровадив повну заборону на відвідування острова сторонніми людьми.

Відтоді потрапити сюди могли лише місцеві мешканці, члени родини власників, запрошені гості та представники влади. Так Ніїхау став одним із найбільш закритих місць на планеті.

Як живуть мешканці "забороненого острова"?

Сьогодні на Ніїхау проживає приблизно від 70 до 130 людей, більшість із яких є корінними гавайцями. Це єдине місце у світі, де гавайська мова залишається основною мовою повсякденного спілкування. Життя на острові майже не змінилося за останнє століття.

Тут немає інтернету, мобільного зв'язку, проточної води та асфальтованих доріг. Одяг місцеві жителі перуть у струмках, будинки освітлюють гасовими лампами, а пересуваються переважно на конях або велосипедах. На острові також діють дуже суворі правила.

Будь-які стимулятори повністю заборонені, а їхнє зберігання може стати причиною негайного вигнання. Саме завдяки таким обмеженням тут вдалося зберегти автентичну гавайську культуру та природу, майже не змінену сучасною цивілізацією.

Чи можуть туристи потрапити на Ніїхау сьогодні?

Попри те, що Ніїхау більше не є повністю закритим, вільно відвідати його все одно не можна. Лише останніми роками власники острова дозволили організовувати обмежені одноденні екскурсії на вертольоті із сусіднього острова Кауаї. Кількість місць суворо обмежена, а кожен турист перебуває під постійним супроводом гідів.

Під час екскурсії відвідувачі можуть провести близько трьох годин на одному з місцевих пляжів, купатися, займатися снорклінгом і збирати мушлі. Водночас туристам не дозволяється залишатися на ніч, самостійно пересуватися островом чи відвідувати місцеві села.

Контакти з мешканцями також максимально обмежені, щоб не порушувати їхній звичний спосіб життя. Саме тому Ніїхау і сьогодні залишається одним із найзакритіших островів світу. Для багатьох мандрівників це рідкісна можливість хоча б на кілька годин побачити, якими були Гаваї задовго до появи сучасних курортів.