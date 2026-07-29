Многие туристические направления со временем становятся все более популярными, однако есть и такие, где, напротив, стараются сохранить тишину, традиции и привычный уклад жизни. Именно таким местом является остров Ниехау, который из-за многолетней изоляции получил название "запретный остров". Лишь недавно его владельцы разрешили ограниченные посещения туристов, но до сих пор доступ сюда остается одним из самых строгих в мире, сообщает RMF24.

Почему Ниехау более ста лет был закрыт для посторонних?

Ниехау расположен всего в 27 километрах от популярного гавайского острова Кауаи. Несмотря на такую близость к туристическим маршрутам, он более века оставался практически недоступным. История изоляции началась в 1864 году, когда шотландская семья Синклер приобрела остров у короля Камехамеха V за 10 тысяч долларов золотом.

Как остров выглядит издалека: смотреть видео

Одним из главных условий сделки было сохранение традиционного образа жизни местных жителей и их защита от влияния внешнего мира. В 1915 году внук первого владельца, Обри Робинсон, ввел полный запрет на посещение острова посторонними людьми.

С тех пор попасть сюда могли только местные жители, члены семьи владельцев, приглашенные гости и представители власти. Так Ниехау стал одним из самых закрытых мест на планете.

Как живут жители "запретного острова"?

Сегодня на Ниехау проживает примерно от 70 до 130 человек, большинство из которых – коренные гавайцы. Это единственное место в мире, где гавайский язык остается основным языком повседневного общения. Жизнь на острове почти не изменилась за последнее столетие.

Здесь нет интернета, мобильной связи, водопровода и асфальтированных дорог. Одежду местные жители стирают в ручьях, дома освещают керосиновыми лампами, а передвигаются преимущественно на лошадях или велосипедах. На острове также действуют очень строгие правила.

Любые стимуляторы полностью запрещены, а их хранение может стать причиной немедленного изгнания. Именно благодаря таким ограничениям здесь удалось сохранить аутентичную гавайскую культуру и природу, почти не измененную современной цивилизацией.

Могут ли туристы попасть на Ниехау сегодня?

Несмотря на то, что Ниихау больше не является полностью закрытым, свободно посетить его все равно нельзя. Лишь в последние годы владельцы острова разрешили организовывать ограниченные однодневные экскурсии на вертолете с соседнего острова Кауаи. Количество мест строго ограничено, а каждый турист находится под постоянным сопровождением гидов.

Во время экскурсии посетители могут провести около трех часов на одном из местных пляжей, купаться, заниматься снорклингом и собирать ракушки. При этом туристам не разрешается оставаться на ночь, самостоятельно передвигаться по острову или посещать местные деревни.

Контакты с жителями также максимально ограничены, чтобы не нарушать их привычный образ жизни. Именно поэтому Ниехау и сегодня остается одним из самых закрытых островов мира. Для многих путешественников это редкая возможность хотя бы на несколько часов увидеть, какими были Гавайи задолго до появления современных курортов.