Лучше, чем Париж: туристы назвали самое романтичное место в мире

Adv

Компания Funjet Vacations совместно с исследовательской организацией Talker Research опросила около 2 тысяч американцев, чтобы составить рейтинг самых романтичных городов мира. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Какое место туристы назвали самым романтичным в мире?

Наибольшее количество голосов получил гавайский остров Мауи – его выбрали 34% респондентов. Париж оказался на втором месте с результатом 33%, а третье место занял Рим, за который проголосовали 29% участников. В пятерку также вошли Венеция и мексиканский Канкун.

И хотя этот опрос отражает мнение американцев, а не туристов со всего мира, результат вполне понятен. Мауи предлагает совершенно иной формат романтического отпуска: вместо прогулок по переполненным улицам мегаполиса – уединение на океанском побережье и тропические пейзажи.

Чем особенен Мауи?

Мауи – это второй по величине остров Гавайского архипелага в Тихом океане. Его называют "островом долин" из-за характерного рельефа, сформированного двумя вулканическими массивами. Здесь сочетаются золотистые и белоснежные пляжи, зеленые горные склоны, тропические леса и живописные побережья.

Остров подходит как для спокойного отдыха, так и для активных путешествий. Пары могут провести день у океана, отправиться на сноркелинг, исследовать природные парки или арендовать автомобиль и самостоятельно открывать для себя живописные уголки Мауи. Именно это разнообразие делает его привлекательным для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с приключениями.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Одна из самых известных туристических достопримечательностей острова – живописная дорога к городку Хана на восточном побережье. Маршрут протяженностью около 84 километров пролегает через тропические леса, мимо водопадов, горных склонов и океанских панорам.

Пейзажи острова Мауи / Фото Depositphotos

На рассвете особенно романтичен национальный парк Халеакала. Здесь расположен огромный вулканический кратер, а с вершины открываются виды на необычные пустынные ландшафты и облака далеко внизу.

Национальный парк Халеакала / Фото Depositphotos

Для тех, кто хочет провести отпуск у океана, подойдет Вайлеа на южном побережье Мауи. Этот район известен живописными песчаными пляжами и курортными отелями. Если хочется увидеть что-то необычное, то стоит отправиться в государственный парк Ваянапанапа недалеко от Ханы. Здесь есть пляж с черным вулканическим песком, который контрастирует с бирюзовой водой океана и окружающей зеленью. Это одно из самых эффектных мест для фотографий на Мауи.

Мауи интересен тем, что не заставляет выбирать между активным и ленивым отдыхом. Здесь можно провести целый день на пляже, на следующее утро встретить рассвет на вершине вулкана, а затем отправиться в автомобильное путешествие по тропическим лесам. Именно возможность совместить такие впечатления привлекает влюбленных. И хотя Париж не исчезает из списка романтических направлений, Мауи предлагает совершенно иную атмосферу.