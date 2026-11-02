Краще за Париж: туристи назвали найромантичніше місце у світі

Острів Мауї - найромантичніше місце у світі / Колаж 24 Каналу, фото Depositphotos
Романтична подорож у більшості людей асоціюється з поїздкою у Париж або Венецію. Однак, як з'ясувалося, тренди змінюються, і французька столиця раптово опинилася на другому місці. Її обійшов абсолютно несподіваний напрямок.
Компанія Funjet Vacations спільно з дослідницькою організацією Talker Research опитала близько 2 тисячі американців, щоб створити рейтинг найромантичніших міст світу. Про це розповідає Travel and Leisure.
Яке місце туристи назвали найромантичнішим у світі?
Найбільше голосів отримав гавайський острів Мауї – його обрали 34% респондентів. Париж опинився на другому місці з результатом 33%, а третю сходинку посів Рим, за який проголосували 29% учасників. До п'ятірки також увійшли Венеція та мексиканський Канкун.
І хоча це опитування відображає думку американців, а не туристів з усього світу, результат цілком зрозумілий. Мауї пропонує зовсім інший формат романтичної відпустки: замість прогулянок переповненими вулицями мегаполіса – усамітнення на океанському узбережжі та тропічні пейзажі.
Чим особливий Мауї?
Мауї – це другий за величиною острів Гавайського архіпелагу в Тихому океані. Його називають "островом долин" через характерний рельєф, сформований двома вулканічними масивами. Тут поєднуються золотисті й білосніжні пляжі, зелені гірські схили, тропічні ліси та мальовничі узбережжя.
Острів підходить для спокійного відпочинку і для активних мандрівок. Пари можуть провести день біля океану, вирушити на снорклінг, досліджувати природні парки або орендувати автомобіль і самостійно відкривати мальовничі куточки Мауї. Саме це різноманіття робить його привабливим для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок із пригодами.
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Одна з найвідоміших туристичних принад острова – мальовнича дорога до містечка Хана на східному узбережжі. Маршрут простягається приблизно на 84 кілометри та проходить крізь тропічні ліси, водоспади, гірські схили й океанські панорами.
На світанку особливо романтичним є національний парк Халеакала. Тут розташований величезний вулканічний кратер, а з вершини відкриваються краєвиди на незвичайні пустельні ландшафти та хмари далеко внизу.
Для тих, хто хоче провести відпустку біля океану, підійде Вайлеа на південному узбережжі Мауї. Цей район відомий мальовничими піщаними пляжами і курортними готелями. Якщо хочеться побачити щось незвичайне, то варто вирушити до державного парку Ваянапанапа поблизу Хани. Тут є пляж із чорним вулканічним піском, який контрастує з бірюзовою водою океану та зеленню навколо. Це одне з найефектніших місць для фотографій на Мауї.
Мауї цікавий тим, що не змушує обирати між активним і лінивим відпочинком. Тут можна провести цілий день на пляжі, наступного ранку зустріти світанок на вершині вулкана, а потім вирушити в автомобільну подорож тропічними лісами. Саме можливість розділити такі враження приваблює закоханих. І хоча Париж не зникає з переліку романтичних напрямків, Мауї пропонує зовсім іншу атмосферу.
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