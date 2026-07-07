Бирюзовая вода и белоснежные пляжи: где найти "Мальдивы" в Хорватии

Путешественники, планируя отпуск в Хорватии, выбирают самые известные направления – Дубровник, Сплит или Хвар. Однако опытные туристы все чаще рекомендуют обратить внимание на менее популярные места с невероятной природой.

Остров Лошинь считается живописным уголком, который сравнивают с Мальдивами, пишет Travel Off Path.

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В чем особенность острова Лошинь?

Остров расположен в Адриатическом море и поражает прозрачностью воды, сквозь которую видно морское дно. Именно из-за этой особенности Лошинь стали сравнивать со знаменитым тропическим островом.

Отличие заключается лишь в том, что здесь нет характерных для Мальдив бунгало над водой, но туристы получают другое преимущество – живописные пейзажи, без необходимости преодолевать очень далекое путешествие.

Лошинь прекрасно подойдет тем, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулками по приморским городкам. Крупнейшим населенным пунктом острова является Мали-Лошинь. Это порт с разноцветной гаванью, пришвартованными лодками, набережной и атмосферой классического хорватского побережья.

Здесь можно остановиться на несколько дней, отдыхая у моря и посещая заведения с видом на море. Также привлекательным считается городок Вели-Лошинь. Он славится красивой гаванью и уютными заведениями на побережье.

За еще более тихой атмосферой стоит отправиться в Нерезине. Это небольшое поселение с живописными маршрутами и небольшим количеством туристов, поэтому здесь можно насладиться довольно спокойным отдыхом.

Туристам рекомендуют сделать отдельную остановку в небольшом историческом городке Осор. В нем сохранились старинные каменные церкви и другие памятники прошлых веков.

Для тех, кто хочет увидеть менее туристическую Хорватию, Лошинь может стать отличной альтернативой популярным курортам. Спокойная атмосфера вокруг станет идеальным направлением для тех, кто стремится к неторопливому отдыху на побережье Адриатики.

На каком хорватском острове много украинцев?

Макарская Ривьера в Хорватии стала популярным местом отдыха для украинцев, где украинский язык слышен чаще, чем в Киеве.

Курорт привлекает туристов своими живописными пляжами, прозрачной водой, сосновыми лесами и возможностью почувствовать знакомую украинскую атмосферу.