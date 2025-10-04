Этот остров станет трендом среди украинцев: куда стоит полететь на море уже в декабре
- Остров Фукуок во Вьетнаме становится новым экзотическим направлением для украинцев с рейсами из Кишинева.
- Фукуок славится песчаными пляжами, коралловыми рифами и национальным парком, а украинцы могут находиться там без визы до 30 дней.
С приближением зимы многие украинцы мечтают о теплом отдыхе на морском побережье. Для тех, кому хочется сбежать от холодов на экзотические острова, где солнце, волны и пальмы создают атмосферу настоящего рая, есть хорошая новость.
Куда стоит полететь на море в декабре?
Директор туристического агентства "Турмапа" Екатерина Козлова рассказала 24 Каналу о новом экзотическом направлении, которое обещает стать настоящим трендом среди украинцев.
Речь идет о самом большом острове во Вьетнаме – Фукуок. Он расположен в Сиамском заливе в Южнокитайском море.
В декабре на Фукуок стартуют рейсы из Кишинева – самого популярного аэропорта среди украинцев. На первые самолеты цены всегда выгодные, поэтому любителям экзотики стоит присмотреться к этому направлению,
– отметила Екатерина.
Заметим, что из аэропортов Польши есть рейсы на Фукуок, но цены довольно высокие – от 1 тысячи долларов в две стороны. Из Кишинева стоимость обещают ниже.
Где расположен Фукуок: карта
Что увидеть на острове Фукуок?
Хотя Фукуок принадлежит Вьетнаму, но географически он ближе расположен к Камбодже – всего в 15 километрах. Этот остров славится длинными песчаными пляжами, коралловыми рифами, красивым национальным парком и хорошо развитой инфраструктурой. Чтобы его посетить, туристам не нужна виза – украинцы могут находиться на Фукуоку 30 дней.
Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал, что обязательно надо сделать во время отпуска на острове Фукуок:
- отправиться на экскурсию на лодке между островами;
- прокатиться на самой длинной в мире канатной дороге, с которой открываются удивительные виды;
- посетить парк развлечений Sunworld с водными горками и другими аттракционами;
- проснуться рано утром, чтобы увидеть самый красивый восход солнца на тропическом острове;
- посетить развлекательный комплекс Sunset Town, где можно увидеть копию итальянского Амальфи.
Частые вопросы
Где украинцам отдохнуть на море в декабре?
В декабре из аэропорта Кишинева стартуют рейсы на остров Фукуок во Вьетнаме. Цены на первые самолеты будут очень выгодные. Это направление обещает стать трендом среди украинцев.
Какие преимущества имеет отдых на острове Фукуок?
Фукуок славится длинными песчаными пляжами, коралловыми рифами, красивым национальным парком и хорошо развитой инфраструктурой. Для украинцев виза не нужна, и они могут находиться на острове до 30 дней.
Что делать на острове Фукуок?
На острове Фукуок стоит отправиться на экскурсию на лодке, прокатиться на самой длинной в мире канатной дороге, посетить парк развлечений Sunworld и развлекательный комплекс Sunset Town, а также увидеть восход солнца на острове.
