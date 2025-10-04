С приближением зимы многие украинцы мечтают о теплом отдыхе на морском побережье. Для тех, кому хочется сбежать от холодов на экзотические острова, где солнце, волны и пальмы создают атмосферу настоящего рая, есть хорошая новость.

Куда стоит полететь на море в декабре?

Директор туристического агентства "Турмапа" Екатерина Козлова рассказала 24 Каналу о новом экзотическом направлении, которое обещает стать настоящим трендом среди украинцев.

Речь идет о самом большом острове во Вьетнаме – Фукуок. Он расположен в Сиамском заливе в Южнокитайском море.

В декабре на Фукуок стартуют рейсы из Кишинева – самого популярного аэропорта среди украинцев. На первые самолеты цены всегда выгодные, поэтому любителям экзотики стоит присмотреться к этому направлению,

– отметила Екатерина.

Заметим, что из аэропортов Польши есть рейсы на Фукуок, но цены довольно высокие – от 1 тысячи долларов в две стороны. Из Кишинева стоимость обещают ниже.

Где расположен Фукуок: карта

Что увидеть на острове Фукуок?

Хотя Фукуок принадлежит Вьетнаму, но географически он ближе расположен к Камбодже – всего в 15 километрах. Этот остров славится длинными песчаными пляжами, коралловыми рифами, красивым национальным парком и хорошо развитой инфраструктурой. Чтобы его посетить, туристам не нужна виза – украинцы могут находиться на Фукуоку 30 дней.

Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал, что обязательно надо сделать во время отпуска на острове Фукуок: