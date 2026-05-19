Ваш отпуск может завершиться еще в аэропорту из-за 3 распространенных ошибок

Чтобы весь отпуск за границей не испортился, стоит прежде всего правильно организовать поездку в аэропорт и заблаговременно пройти все необходимые этапы регистрации. Это поможет избежать спешки, стресса и гарантирует, что вы успеете на свой рейс.

Украинская тревел-блогерка Екатерина рассказала в инстаграме о распространенных ошибках туристов, из-за которых они часто пропускают свои авиарейсы. Дополнительно к этому 24 Канал собрал основные советы, которые помогут спокойно и без стресса планировать путешествие самолетом.

Какие ошибки чаще всего заставляют туристов пропускать свои авиарейсы?

По ее словам, одна из самых частых проблем – это опоздание в аэропорт. Она отмечает, что прибывать нужно минимум за 2 – 3 часа до вылета, ведь регистрация на рейсы сейчас часто закрывается за 10 – 15 минут до отправления. В случае опоздания пассажира могут не допустить к посадке даже при условии пребывания в аэропорту.

Распространенные ошибки туристов в аэропорту / инстаграм netesa.travel

Еще одна ошибка – это игнорирование онлайн-регистрации, которая обычно открывается за 24 часа до вылета. На лоукостерах регистрацию иногда можно пройти в аэропорту, но она может быть платной. Также пассажиры иногда путаются из-за посадочных документов: пометка "NOT BOARDING PASS" в некоторых авиакомпаний означает, что нужно дополнительно подойти к стойке регистрации.

Третья распространенная ошибка – преждевременное расслабление после прохождения первой регистрации. Туристы часто идут в Duty Free, не завершив все формальности. Однако перед посадкой необходимо пройти все этапы контроля, найти свой гейт и только после этого покидать зону ожидания.

Какие советы помогут сделать путешествие самолетом спокойным и без стресса?

Советы для комфортного прохождения аэропорта и перелетов собраны на основе опыта путешественников, которые делятся своими лайфхаками для уменьшения стресса во время путешествий.

Забронируйте рейсы на менее загруженное время

Единственная вещь, которую можно сделать для снижения стресса в аэропорту, – выбирать менее пиковые часы полетов. Утренние и средненедельные рейсы обычно спокойнее, с меньшим количеством людей и задержек, чем вечерние или выходные. В то же время следует учитывать, что загруженность зависит от конкретного аэропорта.

Предварительно бронируйте время прохождения безопасности

В некоторых аэропортах доступна возможность заранее забронировать время прохождения контроля безопасности. Это позволяет проходить процедуры в отдельной очереди в определенное время и значительно экономит время и нервы.

Бронируйте парковку заранее

Если вы добираетесь в аэропорт автомобилем, стоит заранее забронировать место для парковки. Это помогает избежать стресса, потери времени и часто позволяет сэкономить средства.

Всегда проходите онлайн-регистрацию

Онлайн-регистрация значительно упрощает процесс путешествия. Она обычно открывается за 24 часа до вылета и позволяет избежать очередей. В некоторых случаях пассажирам с багажом все равно нужно воспользоваться отдельной стойкой для сдачи вещей.

Используйте сервисы выбора мест

Существуют онлайн-сервисы, которые помогают заранее узнать расположение мест в самолете и выбрать удобные варианты. Обычно советуют выбирать места ближе к передней части для быстрой посадки, середину – для меньшей турбулентности, и избегать мест возле туалетов из-за шума.

Рассмотрите программы ускоренного контроля

Для частых путешественников существуют программы вроде ускоренного прохождения безопасности и таможенного контроля, которые позволяют значительно сократить время ожидания и упростить процедуры в аэропорту.

Пользуйтесь туристическими кредитными картами и лаунжами

Некоторые кредитные карты для путешествий предоставляют бонусы в виде баллов, страховки или доступа к лаунж-зонам, что делает пребывание в аэропорту более комфортным.

Путешествуйте только с ручной кладью

Отказ от регистрируемого багажа значительно уменьшает стресс: не нужно ждать багаж, стоять в очередях или волноваться о потере вещей.

Фотографируйте чемоданы перед сдачей

Фото багажа помогает в случае повреждения или потери, а также облегчает его идентификацию.

Используйте уникальные отметки на багаже

Чтобы избежать путаницы, стоит делать чемодан легко узнаваемым с помощью бирок или чехлов, но без лишней личной информации.

Используйте трекеры в багаже

Устройства вроде AirTag или других трекеров позволяют отслеживать местонахождение чемодана и уменьшают риск потери вещей.

Берите сменную одежду в ручную кладь

Даже в худшем случае потери багажа запасная одежда и вещи первой необходимости в ручной клади помогут избежать серьезных неудобств.

