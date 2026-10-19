Винисиус Коста объездил Испанию вдоль и поперек, побывал в северной Галисии и южной Сеуте. Однако есть один город в Испании, который ему понравился больше всего. Подробнее об этом путешественник рассказал Travel Off Path.

Какой город в Испании советует посетить опытный путешественник?

В Испании туристу больше всего понравилась Сьюдадела-де-Менорка – главный исторический город и бывшая столица острова Менорка. Более того, путешественник считает Сьюдаделу-де-Менорку самым красивым городом всего Средиземноморского бассейна. Сначала он поехал туда из-за моря и пляжей, но сразу понял, что главный город Менорки предлагает гораздо больше.

Я искренне полагал, что Менорка будет привычным сочетанием пляжного отдыха и загара, без особых культурных экскурсий. Представьте себе мой полный шок, когда я подъезжаю к вневременной Цитадели, словно застывшей где-то в средневековье, и натыкаюсь на лабиринт мощеных улочек,

– рассказал Винисиус.

Старый город Сьюдадели-де-Менорки – это словно сочетание греческого Родоса и барочного великолепия Дубровника. Кажется, что все здания в городе высечены из одного и того же маслянисто-желтого камня. Кафедральный собор Сьюдадели поражает своей готической каталонской архитектурой. Посетить его стоит вместе с монастырем Сант-Агусти, ведь комбинированный входной билет стоит 8,11 доллара.



Кафедральный собор Сьюдадели / Фото Travel Off Path

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Одна из самых атмосферных локаций города – это колоритный порт с ресторанами и яхтами в бухте. Туристам стоит подняться на улицу Дальт-са-Кинтана. Здесь есть парковка над гаванью, которая одновременно является одной из самых красивых смотровых площадок – с нее открывается невероятный вид на весь город.



Порт Сьюдадели / Фото Travel Off Path

Лучшие пляжи острова Менорка расположены недалеко от Сьюдадели, и большинство из них напоминают настоящие Карибы с белоснежным песком и бирюзовой водой. Летом до пляжей можно добраться на автобусе, а осенью стоит проверять расписание движения.

Один из пляжей возле Сьюдадели-де-Менорки / Фото Travel Off Path

Почему стоит посетить Сьюдаделу-де-Менорку осенью?

Даже в начале ноября дневная температура на острове обычно колеблется в пределах +15…+20. Поэтому здесь можно гулять без теплой куртки, греясь под ласковым осенним солнцем. Другие важные преимущества – это отсутствие толп и более низкие цены из-за межсезонья. Например, тапас осенью можно заказать за 5 – 13 долларов, а ужин из трех блюд в ресторане – за 34 – 55 долларов с человека.