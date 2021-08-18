Оптическая иллюзия: остров на Аляске висит в воздухе

Летучая "тарелка", которая появилась на Аляске, вызывает немалое удивление. На самом деле блюдце – это остров, который попал в оптическую иллюзию.

Удивительные кадры с эффектом "Fata Morgana" были отсняты с лодки в ледниковой бухте. Летучий остров просто поражает пользователей, которые не всегда верят в настоящесть этих кадров.

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Остров на Аляске висит в воздухе

Остров на Аляске выглядит так, словно летает в воздухе. Видео, где тарелка парит над водой, разместили на странице Национального парка и заповедника ледниковой залива в фейсбуке.

Одинокий остров в заливе выглядит мизерным в противовес 3,3 миллиона акров заснеженных гор, ледников и тропических лесов. Такие уникальные способности небольшой клочок земли получил благодаря явлению "Fata Morgana". Это происходит тогда, когда слой теплого воздуха скапливается поверх холодного и создает эффект линзы со светом, который прогибается при прохождении через щели воздушных потоков.



Остров застыл в воздухе / Скриншот с видео

Наука, воображение и немного природных явлений превратили остров на НЛО.

Вы были свидетелем этого миража, находясь на #GlacierBay? Фата Моргана – это мираж, который можно увидеть в узкой полосе на горизонте Земли,

– написали сотрудники Glacier Bay в фейсбуке.

Удивительные кадры с миражом были отсняты в июне этого года. Три круизные лайнеры попали в оптическую иллюзию и казались примарливимы кораблями с морской легенды "Летучий голландец". Они плавали у берегов южного города Лимасол, что на Кипре.



Круизные лайнеры на Кипре / Фото Daily mail

Еще один снимок был сделан на побережье в Пейнтон, штат Девон. Эти три корабля тоже зависли над морем в воздухе.



Корабли в миражи, штат Девон / Фото Daily mail



Корабль в воздухе / Фото Daily mail

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