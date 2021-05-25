Уличный художник с псевдонимом JR в новой работе "перенес" Эйфелеву башню на две скалы. Если смотреть на фото, сделанные под определенным ракурсом, кажется, что она установлена над пропастью.

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Чтобы добиться такого эффекта, JR установил у подножия башни забор, а затем обклеил его и площадь перед башней черно-белыми фотообоями с изображением части самой башни и скал.

В результате, когда турист становится в нужном месте, фон на переднем плане и башня на заднем выравниваются между собой, и создается иллюзия.

Другие работы того же художника – инсталляция на пограничной стене США и Мексики, и оптическая иллюзия во дворе Лувра в Париже.