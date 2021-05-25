Вуличний художник з псевдонімом JR в новій роботі "переніс" Ейфелеву вежу на дві скелі. Якщо дивитися на фото, зроблені під певним ракурсом, здається, що вона встановлена над прірвою.

Читайте також У Нью-Йорку відкрили острів на колонах: фото

Щоб домогтися такого ефекту, JR встановив біля підніжжя вежі паркан, а потім обклеїв його і площу перед баштою чорно-білими фотошпалерами з зображенням частини самої вежі й скель.

У результаті, коли турист стає в потрібному місці, фон на передньому плані та вежа на задньому вирівнюються між собою, і створюється ілюзія.

Інші роботи того ж художника – інсталяція на прикордонній стіні США та Мексики, і оптична ілюзія у дворі Лувру в Парижі.