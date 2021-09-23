Опять ограничат путешествия: когда Украину исключат с "зеленого" списка ЕС

Ряд соседних государств уже исключили из "белого" списка ЕС из-за роста заболеваемости COVID-19, вероятно - Украина будет следующей. Как это повлияет на путешествия пока четкого ответа нет, однако есть несколько сценариев для туристов.

Прежде всего, следует понимать, что среди стран Шенгенской зоны нет единого общего решения или механизма въезда иностранцев. Вероятно, полностью границы не закроют, но гарантировать это никто не может.

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Будет ли "ковидный занавес" для туристов

Евросоюз позволит украинцам свободные путешествия по безвизу и коронавирусных ограничений примерно еще на 2 недели. Многие соседние страны уже исключили из-за вспышки COVID-19. Сейчас Украина уже не соответствует критериям "зеленого" списка. Но благодаря задержке статистики и низкому уровню тестирования граждане могут свободно путешествовать по Европе.

В случае исключения Украины возможны 3 сценария для туристов.

Первый – отдельные страны оставят ситуацию без изменений и позволят туристам приезжать почти без ограничений. Это в основном курорты – Греция, Хорватия, Венгрия, Словения. Эти страны, которые продолжают пускать с простым ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении.

Второй вариант развития базируется на путешествиях только вакцинированных туристов. Однако не всем привитым Украинской это облегчит жизнь, потому что, например, китайскую вакцину SinoVac так и не признал Европейский регулятор.

Третий, наименее оптимистичный – страны выборочно закроют границы для всех путешественников, как это было до лета 2021 года. Также в ЕС есть страны, которые сейчас позволяют въезд вакцинированным украинцам, но могут изменить эту норму в любой момент.