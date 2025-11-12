Лучше, чем Таиланд и Бали: эта непопсовая страна подарит вам незабываемые впечатления

Если ищете новые впечатления и необычные локации, Оман точно вам подходит. Хотя эта страна еще не стала популярным туристическим маршрутом, она не уступает в красоте и впечатлениях более известным направлениям.

Это далекая страна на Ближнем Востоке, поражающая своей сказочностью: оазисные каньоны, бескрайние дюны, яркие соуки и загадочные пустынные крепости. Если интересны детали, оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на страницу путешественников Heartwantstravel.

Почему Оман стоит запланировать в путешествие?

Оман – это идеальная страна для отдыха благодаря своему разнообразию: здесь есть и спокойные пляжи, и величественные пустынные дюны, и живописные каньоны. Страна сочетает современные города с традиционной культурой, колоритными рынками и историческими крепостями.

Путешественники рассказали о своем опыте отдыха: они провели пять дней в Омане, потратив около 45 000 гривен с человека, но это общие расходы на перелет, визу, отель, авто и питание. Конечно, что можно сэкономить и сделать расходы гораздо меньше.

Когда посетить Оман?

Октябрь – март (высокий сезон)

Даже в высокий сезон Оман не такой переполненный туристами, как другие популярные направления. Температура комфортная, ведь можно избежать жаркого лета. Погода идеальная, а толпы туристов минимальные, даже во время национального праздника.

Острова Дайманият состоят из девяти крошечных островов в Оманском заливе / фото BucketListBums

Апрель – май (средний сезон)

Температура вокруг Муската начинает подниматься, постепенно достигая высоких 30 – 40 градусов, поэтому стоит быть готовым к теплу.

Июнь – сентябрь (низкий сезон)

Летние месяцы очень жаркие, температура может стать почти невыносимой, поэтому в это время лучше избегать поездки в Оман.

Что стоит увидеть в Омане?

1. Бандар аль-Хайран

Как пишет BucketListBums, это красивый участок западного побережья Маската с бирюзовыми бухтами и прозрачной неглубокой водой. Идеальное место для пеших прогулок, плавания и подводного плавания. От Маската примерно 45 минут езды.

2. Точка зрения Маската

Живописная смотровая точка вдоль дороги Ити с видом на белый район у подножия скал.

3. Суки Муттрах

Яркие крытые рынки на набережной Муската. Здесь продают специи, антиквариат, чайные наборы и фонари. Атмосфера живая, но спокойная.

4. Королевский оперный театр

Центр культуры города с балетом, джазом и оперой. Здание из белого мрамора с арками и аркадами – замечательный архитектурный объект для туристов.

5. Мечеть Султана Кабуса

Самая большая мечеть Омана в центре Маската с минаретами, мозаиками, садами и молитвенными залами. Обязательно для посещения. Женщины должны быть покрыты от головы до щиколоток – абайи и шарфы можно взять у входа.

Мечеть Султана Кабуса / фото BucketListBums

