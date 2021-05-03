Власть Баварии считает, что риски проведения такого празднования слишком высоки, ведь фестиваль посещают гости со всего мира. В стране количество больных не уменьшается, а больницы работают на максимум.

Напомним Октоберфест в Германии отменили из-за коронавируса

Детали об отмененном фестивале

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подчеркнул, что такое решение далось тяжело. Однако риски того, что в Германию может попасть новый штамм коронавируса, делает проведение фестиваля опасным.

Фестиваль планировали проводить с 18 сентября по 3 октября 2021 года. Ранее Октоберфест посещали примерно 6 миллионов человек со всего мира ежегодно.

Как ранее проводили Октоберфест / Фото DPA, Unsplash

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