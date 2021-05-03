Власть Баварии считает, что риски проведения такого празднования слишком высоки, ведь фестиваль посещают гости со всего мира. В стране количество больных не уменьшается, а больницы работают на максимум.

Напомним Октоберфест в Германии отменили из-за коронавируса

Детали об отмененном фестивале

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подчеркнул, что такое решение далось тяжело. Однако риски того, что в Германию может попасть новый штамм коронавируса, делает проведение фестиваля опасным.

Фестиваль планировали проводить с 18 сентября по 3 октября 2021 года. Ранее Октоберфест посещали примерно 6 миллионов человек со всего мира ежегодно.

Как ранее проводили Октоберфест / Фото DPA, Unsplash

Коронавирус в Германии: что известно 

  • По состоянию на 3 мая 2021 года в Германии болеют более 300 тысяч человек.
  • Коронавирус унес жизни более 83 тысяч немцев.
  • В Германии одобрено 3 вакцины против COVID-19: Moderna, AstraZeneca и BioNTech.
  • В целом там вакцинировали уже 28% населения – более 23 миллионов человек получили первую дозу, а 6,6 миллиона вакцинированы полностью.