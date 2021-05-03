Власть Баварии считает, что риски проведения такого празднования слишком высоки, ведь фестиваль посещают гости со всего мира. В стране количество больных не уменьшается, а больницы работают на максимум.
Напомним Октоберфест в Германии отменили из-за коронавируса
Детали об отмененном фестивале
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подчеркнул, что такое решение далось тяжело. Однако риски того, что в Германию может попасть новый штамм коронавируса, делает проведение фестиваля опасным.
Фестиваль планировали проводить с 18 сентября по 3 октября 2021 года. Ранее Октоберфест посещали примерно 6 миллионов человек со всего мира ежегодно.
Как ранее проводили Октоберфест / Фото DPA, Unsplash
Коронавирус в Германии: что известно
- По состоянию на 3 мая 2021 года в Германии болеют более 300 тысяч человек.
- Коронавирус унес жизни более 83 тысяч немцев.
- В Германии одобрено 3 вакцины против COVID-19: Moderna, AstraZeneca и BioNTech.
- В целом там вакцинировали уже 28% населения – более 23 миллионов человек получили первую дозу, а 6,6 миллиона вакцинированы полностью.