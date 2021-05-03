Влада Баварії вважає, що ризики проведення такого святкування занадто високі, адже фестиваль відвідують гості з усього світу. У країні кількість хворих не зменшується, а лікарні працюють на максимум.

Нагадаємо Октоберфест у Німеччині скасували через коронавірус

Деталі про скасований фестиваль

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер наголосив, що таке рішення далось важко. Однак ризики того, що в Німеччину може потрапити новий штам коронавірусу, робить проведення фестивалю небезпечним.

Фестиваль планували проводити з 18 вересня до 3 жовтня 2021 року. Раніше Октоберфест відвідували приблизно 6 мільйонів людей з усього світу щорічно.

Як раніше проводили Октоберфест / Фото DPA, Unsplash

Коронавірус в Німеччині: що відомо