Более 100 маршрутов и сотни источников воды: украинский разработчик создал бесплатную карту Карпат

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Об этом разработчик Игорь Василенко рассказал dev.ua. Главное преимущество "Мандры" – это возможность пользоваться картой без мобильной связи. Для этого нужно загрузить офлайн-пакет размером около 126 МБ. Также для маршрутов, вершин и населенных пунктов доступны отдельные страницы с интерактивными картами на сайте mandra.in.ua.

Как работает офлайн-карта Карпат?

За созданием "Мандры" стоит техническая система, которая позволяет сохранять картографические данные на устройстве и использовать их без постоянного подключения к интернету. Приложение разработано на базе Flutter, а для работы с картой используется MapLibre Native. Сама офлайн-карта построена из векторных тайлов в формате PMTiles и растровых данных рельефа.

Чтобы считывать картографическую информацию непосредственно из архива, сохраненного в памяти смартфона, приложение запускает локальный HTTP-сервер. Он работает в пределах самого устройства. В зависимости от того, какие данные требуются и доступны ли они локально, картографический движок определяет, откуда загружать тайлы: из памяти телефона или через сеть.

Помимо мобильного приложения, у проекта есть собственный сайт mandra.in.ua. На нем для каждого маршрута, вершины и населенного пункта созданы отдельные страницы с интерактивной картой. Их генерируют на основе единого каталога данных, используемого в рамках проекта.

Как выглядит сайт mandra.in.ua / скриншот mandra.in.ua

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Сколько стоит "Мандра" и где ее скачать?

Приложение уже имеет более тысячи скачиваний в Google Play и среднюю оценку 5,0. Оно полностью бесплатное, не содержит рекламы, платных подписок и не требует регистрации. Разработчик поддерживает проект за свой счет как независимую инициативу для украинского туристического сообщества.