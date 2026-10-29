Понад 100 маршрутів і сотні джерел води: український розробник створив безкоштовну карту Карпат

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Про це розробник Ігор Василенко розповів dev.ua. Головна перевага "Мандри" – це можливість користуватися картою без мобільного зв'язку. Для цього потрібно завантажити офлайн-пакет розміром близько 126 МБ. Також для маршрутів, вершин і населених пунктів доступні окремі сторінки з інтерактивними картами на сайті mandra.in.ua.

Як працює офлайн-карта Карпат?

За створенням "Мандри" стоїть технічна система, яка дає змогу зберігати картографічні дані на пристрої та використовувати їх без постійного підключення до інтернету. Застосунок розроблений на базі Flutter, а для роботи з картою використовується MapLibre Native. Саму офлайн-карту побудували з векторних тайлів у форматі PMTiles і растрових даних рельєфу.

Щоб зчитувати картографічну інформацію безпосередньо з архіву, збереженого в пам'яті смартфона, програма запускає локальний HTTP-сервер. Він працює в межах самого пристрою. Залежно від того, які дані потрібні та чи доступні вони локально, картографічний рушій визначає, звідки завантажувати тайли: з пам'яті телефона або через мережу.

Окрім мобільного застосунку, проєкт має власний сайт mandra.in.ua. На ньому для кожного маршруту, вершини та населеного пункту створили окремі сторінки з інтерактивною картою. Їх генерують на основі єдиного каталогу даних, що використовується в межах проєкту.

Як виглядає сайт mandra.in.ua / скриншот mandra.in.ua

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Скільки коштує "Мандра" та де її завантажити?

Застосунок уже має понад тисячу завантажень у Google Play і середню оцінку 5,0. Він повністю безкоштовний, не містить реклами, платних підписок і не потребує реєстрації. Розробник підтримує проєкт власним коштом як незалежну ініціативу для української туристичної спільноти.