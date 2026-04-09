Горы уже ждут: топ лучших маршрутов Украины для однодневного путешествия

Если вы мечтаете об активном дне на природе, но не готовы к сложным многодневным походам, однодневные путешествия в горы – это идеальное решение. Мы собрали для вас перечень самых интересных вершин и маршрутов.

Большинство из нас любят походы в горы, а кто-то еще не решался, но очень хочет попробовать. Для таких случаев существуют однодневные походы – они не слишком сложные, но одновременно веселые и незабываемые. Так мы наткнулись на пост marharyta.izvarina, где в комментариях советовали интересные маршруты для однодневного путешествия.

Смотрите также Каких-то 30 минут и вы на месте: 3 локации возле Львова, чтобы перезагрузиться

Какие локации идеально подойдут для однодневного путешествия в горы?

Ротило с Воловы;

Хомяк;



Гора Хомяк / фото Википедии

Синяк;

Малый Горган из Буковеля;

Кукул из Ворохты;

Кострича с Кривопольского перевала;

Шпицы из Заросляка;

Гутин-Томнатик;

Ребра из Заросляка;

Яворник;

Горган из Яремче;

Жандармы;

Близница из Драгобрата;

Гимба;

Великий Верх из Пилипца;

Парашка из Сколе.

Смотрите также Туристы не знают, но возле Синевира есть еще одно невероятной красоты озеро: удивительное видео

Почему поход в горы – это полезно?

Кроме общеизвестного факта, что пешие прогулки улучшают физическое здоровье, они также имеют ряд менее очевидных преимуществ, рассказывает Bearfoot Theory. Походы позволяют отключиться от технологий: сегодня мы стали более зависимыми от смартфонов и социальных сетей, что часто приводит к тревоге, постоянного сравнения себя с другими и расходования большого количества времени.

Еще одно важное преимущество походов – это сообщество. Групповые прогулки помогают знакомиться с новыми людьми, заводить друзей и получать социальную поддержку. Совместные походы создают ощущение принадлежности, помогают снимать стресс и укрепляют эмоциональное благополучие. Когда вы проводите день на природе вместе с другими, это не только физическая нагрузка, но и инвестиция в ваши социальные и эмоциональные связи.

Какие интересные локации есть на Закарпатье?