Только сегодня 20% скидки на полеты до конца лета: Wizz Air устроил быструю распродажу

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air запустила однодневную акцию – 20% скидки на рейсы до конца лета. Акционные предложения распространяются на полеты до 31 августа.

Скидка применяется к тарифу и обязательным сборам и не покрывает административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно и не входят в выбранный тариф. Забронировать билеты можно до конца сегодняшнего дня на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

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Перед покупкой стоит проверить, разрешен ли вам въезд в страну, которую направляетесь, и учитывать факт того, что правила зарубежных поездок могут измениться в любой момент.

Билеты Wizz Air безвозвратные

В том случае, если пассажир не полетит из-за новых административных ограничений, но авиакомпания выполнит этот рейс – билет "сгорит".

Именно поэтому авиаперевозчик советует оформлять платную услугу Wizz Flex, которую можно оформить только при покупке билета. Ее стоимость от 5 до 18 евро за каждый рейс и каждого пассажира.

Такая услуга позволяет отменять билет и получать 100% его стоимости на Wizz-счет. Далее эти средства можно использовать для бронирования новых билетов и услуг лоукостера.

Кроме того, Wizz Flex предлагает еще одну опцию – изменение даты вылета и маршрута неограниченное количество раз без оплаты штрафа. Однако, если новый билет дороже, авиакомпания выставит счет на доплату.

Падение цен на авиабилеты Wizz Air

Глава крупнейшего в Центральной Европе лоукостера Wizz Air Йожеф Варади спрогнозировал падение цен на авиабилеты в ближайшее время. Он объяснил, что сейчас больше предложения, чем спроса. Но основной заработок компания получает через продажу дополнительных услуг.

Он добавил, что за финансовый год в 2020 – 2021 пассажир в среднем тратил около 72,5 евро. Из них 32 евро – за билет, а остальные – на дополнительные услуги. Годом ранее это соотношение было 37,7 евро до 31,3 евро в пользу цены билета.

Отметим, ранее авиакомпания Wizz Air запустила рейс Киев – Абу-Даби. Теперь в главный аэропорт Украины летает "дочка" авиаперевозчика – Wizz Air Abu Dhabi.