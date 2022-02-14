Одно из крупнейших за время Независимости: в Украине началось обновление подвижного состава УЗ

В 2022 году Украина планирует обновление подвижного состава "Укрзализныци". Оно станет одним из самых масштабных за все времена Независимости.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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В Украине началось обновление подвижного состава УЗ

Так, для нужд Укрзализныци будет закуплен современный и комфортный подвижной состав украинского производства. Похожим уже пользуются пассажиры рейса "Киев – Ужгород".

Напомним, что в Харьковской области уже успешно запущен новый дизель-поезд на маршрутах "Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков" и "Харьков – Попасная – Харьков". Это так называемый "Слобожанский экспресс",

– заметил Кубраков.

Кроме того, на маршруте "Бахмут – Харьков – Бахмут" курсирует модернизированный электропоезд, соединяющий комфортным железнодорожным сообщением два восточных региона: Харьковщину и Донецкую область.

Отмечается, что параллельно идет процесс закупки подвижного состава для проекта Kyiv City Express.

Какие еще проекты планируют в 2022 году

"Укрзализныця" дала ответы на самые распространенные вопросы по покупке билетов за "ковидную тысячу".

Что касается дорожных проектов, то до конца года намерены завершить обновление обхода Харькова и начало строительства первого участка Киевской обходной дороги. Ее будет строить крупнейшая строительная компания США – Bechtel Overseas Corporation.

Также в 2022 году Министерство инфраструктуры приступит к масштабному процессу капитального ремонта судоходных шлюзов на Днепре, в частности Киевского, Каховского, Кременчугского Среднеднепровского и Запорожского. Это позволит возродить судоходный потенциал главной реки страны.

Тысячи километров новых дорог по всей стране. Новые железнодорожные пути и новый подвижной состав "Укрзализныци". Завершение десятилетних долгостроев. Развитие сети региональных аэропортов и запуск национального авиаперевозчика. Возвращение в фокус государства туристической и пограничной инфраструктуры,

– очертил Кубраков планы.

Он добавил, что все вышеперечисленные инфраструктурные проекты – это лишь малая часть того, что будет сделано в 2022 году.