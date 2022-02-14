Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

А вы знали Заброшенный железнодорожный путь между Украиной и Польшей обещают восстановить до конца 2022 года

В Украине началось обновление подвижного состава УЗ

Так, для нужд Укрзализныци будет закуплен современный и комфортный подвижной состав украинского производства. Похожим уже пользуются пассажиры рейса "Киев – Ужгород".

Напомним, что в Харьковской области уже успешно запущен новый дизель-поезд на маршрутах "Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков" и "Харьков – Попасная – Харьков". Это так называемый "Слобожанский экспресс",

– заметил Кубраков.

Кроме того, на маршруте "Бахмут – Харьков – Бахмут" курсирует модернизированный электропоезд, соединяющий комфортным железнодорожным сообщением два восточных региона: Харьковщину и Донецкую область.

Отмечается, что параллельно идет процесс закупки подвижного состава для проекта Kyiv City Express.

Интересно! "Укрзализныця" дала ответы на самые распространенные вопросы по покупке билетов за "ковидную тысячу".

Какие еще проекты планируют в 2022 году

Что касается дорожных проектов, то до конца года намерены завершить обновление обхода Харькова и начало строительства первого участка Киевской обходной дороги. Ее будет строить крупнейшая строительная компания США – Bechtel Overseas Corporation.

Также в 2022 году Министерство инфраструктуры приступит к масштабному процессу капитального ремонта судоходных шлюзов на Днепре, в частности Киевского, Каховского, Кременчугского Среднеднепровского и Запорожского. Это позволит возродить судоходный потенциал главной реки страны.

Тысячи километров новых дорог по всей стране. Новые железнодорожные пути и новый подвижной состав "Укрзализныци". Завершение десятилетних долгостроев. Развитие сети региональных аэропортов и запуск национального авиаперевозчика. Возвращение в фокус государства туристической и пограничной инфраструктуры,

– очертил Кубраков планы.

Он добавил, что все вышеперечисленные инфраструктурные проекты – это лишь малая часть того, что будет сделано в 2022 году.