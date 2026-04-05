Сакуры, море и тишина: почему все советуют ехать в Одессу весной
- Весна в Одессе отмечается цветением сакур и магнолий, безлюдными пляжами и комфортной погодой для прогулок.
- Туристам советуют посетить секретные локации, такие как дворик художников на Некрасова и канатную дорогу возле пляжа "Отрада".
Весна в Одессе –особенная. В эту пору город расцветает буквально на глазах и открывается туристам совсем по-другому, чем в летний сезон.
В апреле и мае здесь начинается невероятное цветение сакур и магнолий, которые превращают улицы, парки и дворики на впечатляющие декорации для фото, говорится в тикток-видеоролике Морской Анджели.
Почему стоит поехать в Одессу весной?
Особенно волшебно в весеннюю пору выглядят старые одесские дворики с балконами, поэтому туристам советуют заглядывать в некоторые из них, чтобы почувствовать атмосферу города.
Еще одна веская причина приехать сюда весной – отсутствие толп туристов. Это значит, что можно спокойно гулять по историческому центру, наслаждаться архитектурой, заходить в кафе без очередей, чтобы почувствовать настоящий ритм города.
Погода в это время идеально подходит для долгих прогулок. Уже достаточно тепло, чтобы сидеть у моря или гулять по набережной, но еще нет такой изнурительной жары, как летом.
Особенно здесь спасет утренние рассветы у Черного моря – безлюдные пляжи не только добавляют спокойствия и магичности, но и становятся прекрасным местом для создания фотосессий.
Приятный бонус – цена. Весной жилье, экскурсии и развлечения значительно доступнее, чем в разгар лета. Поэтому это идеальное время, чтобы открыть для себя Одессу без лишней спешки и затрат.
Какие есть секретные места в Одессе?
В Одессе есть несколько секретных и интересных локаций, которые стоит увидеть туристам, пишет visitukraine_. Дворик художников на Некрасова – здесь под открытым небом можно увидеть скульптуры, полотна и инсталляции.
Канатная дорога возле пляжа "Отрада" – открыта в 1971 году, она стала уникальным аттракционом. Эта дорога соединяет Французский бульвар и морской берег. Во время 5-минутной прогулки на высоте можно любоваться невероятными видами Черного моря и Одессы.
Деволановский спуск – это стремительная улица в старой части Одессы с драматически контрастной архитектурой, мостами и колоритом местной жизни.
