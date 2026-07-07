5 звезд еще ничего не значат: как не забронировать ужасный отель в Болгарии

Болгария уже много лет подряд остается одним из любимых морских направлений украинцев с детьми. Доступные цены, чистое море и хорошие отели делают эту страну прекрасным местом для семейного отдыха. Однако очень важно выбрать правильный отель, ведь неудачный выбор может испортить отдых.

Туристическая агент, ведущая тревел-блог под ником @ira_hottout3, подготовила обзор популярных отелей в Болгарии. Она рассказала, какие из них стоит бронировать, а какие лучше обходить стороной.

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Какие отели в Болгарии точно не разочаруют?

Для молодежи отлично подойдет Best Western Premium Inn 4* в центре Солнечного Берега. Здесь хорошие номера, вкусное питание и много вечеринок. Скучно в этом отеле не будет. Однако тем, кто стремится к спокойному отдыху, здесь не понравится.

Для тихого отпуска лучше выбрать уютный Mercury 4*. Туристы обожают его и всегда оставляют положительные отзывы. Hrizantema 4* также хороший вариант для спокойного семейного отпуска. Отель имеет удачное расположение и вкусную кухню.

Турагент также посоветовала отель Park Hotel Golden Beach 4* на курорте Золотые Пески. Недавно он прошел реновацию, поэтому сейчас все номера в хорошем состоянии. Кроме того, шезлонги и зонтики на пляже уже включены в стоимость проживания, поэтому ежедневно доплачивать не нужно. Единственный нюанс – к пляжу от отеля ведут ступеньки. Людям с ограниченными возможностями и семьям с маленькими детьми в колясках будет неудобно.

Пляж в Болгарии / Фото Depositphotos

А куда не стоит ехать?

Турагент также назвала три отеля, которые она советует обходить стороной. Holiday Park 4* в Золотых Песках – это ужасный отель, который с каждым годом становится все хуже. То же самое касается Gladiola Star 4*, у которого есть лишь один-единственный плюс – расположение на первой береговой линии.

Даже 5 звезд не гарантируют качество. Например, отель Planeta 5* постоянно получает неоднозначные отзывы туристов. Некоторые семьи едут сюда из-за большого аквапарка, однако турагентка не советует бронировать этот отель из-за некачественного питания.

Как выбрать отель в Болгарии: видео

Почему отдых в Болгарии подорожал этим летом?

Туристы жалуются, что этим летом отдых в Болгарии сильно подорожал. Мол, за такую цену можно отдохнуть в Турции. Турагент согласилась с этим и объяснила причины такого повышения цен. Дело в том, что в этом году Болгария официально перешла на евро, что спровоцировало рост цен. В то же время дефицит топлива из-за кризиса на Ближнем Востоке привел к увеличению стоимости автобусных перевозок.

Но главная причина заключается в том, что большинство номеров в отелях Болгарии были забронированы еще во время раннего бронирования.