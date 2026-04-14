Достопримечательность в опасности: обвалилась часть известного Таракановского форта

Часть Таракановского форта, одного из самых известных фортификационных сооружений Ривненщины, обвалилась из-за длительного аварийного состояния и отсутствия надлежащей реставрации.

13 апреля 2026 года часть известного Таракановского форта обвалилась. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил старший преподаватель КНУСА Андрей Швачко.

Смотрите также От красоты перехватывает дыхание: какой водопад Ивано-Франковщины стоит бежать смотреть уже сейчас

Что произошло с Таракановским фортом?

Часть Таракановского форта обвалилась из-за его критически запущенного состояния и многолетнего отсутствия реставрации. Сооружение с конца 19 века постепенно разрушается под влиянием времени, влаги, промерзания почв и растительности, которая активно разрастается в стенах и подземных ходах. Поскольку объект официально закрыт и не находится под должным уходом, конструкции постепенно теряют прочность, что и привело к обвалу одного из участков.

Обвалившаяся часть / фото Андрея Швачка

Смотрите также Когда-то роскошный дворец в центре Львова сегодня стоит забытый и полуразрушенный

Чем уникален Таракановский форт?

Таракановский форт – это одна из самых известных фортификационных сооружений Украины, которая привлекает туристов своей эффектной архитектурой и масштабной системой подземных ходов и укреплений, частично скрытых в зарослях и земляных валах.

Несмотря на аварийное состояние, объект сохраняет атмосферу "заброшенной крепости", что делает его популярным местом для исследователей, фотографов и любителей экстремального туризма. Немаловажную роль в популярности форта играет и его насыщенная история: он был построен как часть оборонительной системы на западной границе империи, пережил боевые действия Первой мировой войны и переходил под контроль разных армий.

Еще одна особенность – это окружающие легенды и мифы, которые годами добавляют месту загадочности. Из-за сложной системы подземелий и плохой сохранности сооружения форт часто воспринимают как "таинственный лабиринт", где легко заблудиться, что только усиливает интерес к нему как к одному из самых мистических объектов Ровенской области.

