Чего не стоит делать в общественном транспорте Европы: основные ошибки туристов

Американец, который живет в Риме, заметил одну интересную вещь – многие туристы избегают общественного транспорта. Однако зря, поскольку в большинстве европейских городов он хорошо развит – от метро, пригородных поездов до трамваев и автобусов, которые проезжают все нужные районы.

В часы пик общественный транспорт действительно – не самый комфортный вариант, однако часто он дешевле и быстрее такси, которое может застрять в пробках, пишет Travel + Leisure.

Путешествуя по Европе, автор пользовался метро в Лондоне, Милане, Неаполе, Париже, Вене и Берлине. Благодаря своему опыту он рассказал о нескольких ошибках, которые часто делают туристы.

Какие ошибки туристы делают в Европе?

Не покупают нужный билет

Во многих европейских городах действует единая система билетов. Один билет подходит для метро, автобусов, трамваев и даже некоторых поездов. Обычно он позволяет пересадки, но действует ограниченное время – примерно 90 – 100 минут.

В Лондоне цена зависит от зоны, времени поездки и способа оплаты. Тот же маршрут может стоить значительно дешевле, если оплачивать его бесконтактной карточкой, чем покупать бумажный билет за наличные.

Многие туристы стоят в очередях в кассы, хотя могут только просто приложить банковскую карточку или телефон.

Не подтверждают билет

В городах, где еще используют бумажные билеты, их часто нужно дополнительно компостировать – ставить временную отметку. В метро это происходит автоматически через турникеты, но в трамваях и автобусах нужно найти специальные валидаторы.

Без подтвержденного билета можно получить штраф, ведь контролеры проверяют их довольно часто.

По словам американца, если вы пользуетесь бесконтактной оплатой, то система сама фиксирует время. Главное – использовать ту же карточку или устройство при входе и выходе.

Забывают о транзитном проездном

Для тех, кто планирует активно пользоваться транспортом, выгоднее приобрести проездной на день или неделю. Это позволит ездить без ограничений и не тратить время на постоянную покупку билетов.

К тому же это упрощает передвижение по городу, особенно когда нужно быстро осмотреть много локаций.



Туристам не стоит забывать о транзитном проездном / Фото Pexels

Не носят с собой наличные деньги

Несмотря на распространенную бесконтактную оплату, наличные все еще могут понадобиться. В некоторых местах не принимают карточки или работают только с определенными платежными системами. Также важно помнить, что не все страны Европы пользуются евро.

Растерянные в транспорте

Большинство европейских городов являются безопасными, однако карманные кражи все еще случаются, особенно в туристических районах в транспорте.

Растерянные и невнимательные туристы привлекают больше всего внимания. Поэтому нужно держать сумку перед собой и не держать ценные вещи в задних карманах, а в толпе снимать рюкзак.

Особенно следует быть осторожными в людных местах – перекрестках или торговых центрах, поскольку там воры могут быстро вырвать телефон из рук.

Думают, что транспорт работает круглосуточно

Распространенная ошибка туристов – думать, что транспорт в Европе работает 24/7. Однако в большинстве городов он имеет четкий график, а ночью количество маршрутов значительно сокращается или они вообще не работают.

Именно поэтому перед поездкой рекомендуется проверять расписание, чтобы не оказаться без возможности вернуться назад.

К слову, украинка yevheniia_taran путешествует с ручной кладью, посетив более 30 стран, и вмещает все необходимое в рюкзак размером 40 x 30 × 20 сантиметров.

В ее упаковку входят одежда, средства ухода, электроника, медикаменты и документы, что позволяет путешествовать комфортно и без лишнего багажа.

