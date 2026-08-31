Блогерша Анастасия, проживающая в Китае с 2018 года, рассказала об особенностях городского транспорта этой страны. Она объяснила, какие преимущества имеют местные автобусы, как в них оплачивают проезд и почему, несмотря на комфортные условия, китайцы не слишком часто выбирают этот вид транспорта.

Какие автобусы курсируют по китайским городам?

Китайские городские автобусы, по словам автора, довольно комфортные. Почти все они электрические, оборудованы кондиционерами, а в салонах чисто. Для мусора даже предусмотрена отдельная урна. В то же время сидячих мест немного, ведь большая часть пространства рассчитана на стоящих пассажиров.

Стоимость проезда зависит от количества остановок, а минимальная цена составляет один – два юаня (6 – 12 гривен). Удобнее всего оплачивать поездку с помощью телефона: QR-код сканируют при входе и выходе, после чего система автоматически списывает необходимую сумму. Расплатиться можно и наличными. Для этого возле водителя есть специальный ящик, однако сдачу не выдают, поэтому нужно иметь точную сумму.

Что стоит знать об автобусах в Китае / инстаграм nasti_kuzya

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Почему автобусы часто ездят полупустыми?

Несмотря на комфорт и доступную цену, автобусы нередко остаются почти без пассажиров. Причина – неудобные маршруты и большие интервалы между рейсами. Некоторые автобусы приходится ждать до 50 минут. К тому же китайские города очень большие, поэтому на одном автобусе часто не удается добраться до нужного места.

Приходится пересаживаться на другой вид транспорта, тратить дополнительное время и снова оплачивать проезд в соответствии с количеством остановок. Поэтому автобус чаще всего выбирают для коротких поездок. Если же нужно ехать далеко и делать несколько пересадок, такой вариант становится значительно менее удобным.