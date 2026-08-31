Блогерка Анастасія, яка живе в Китаї з 2018 року, розповіла про особливості міського транспорту країни. Вона пояснила, які переваги мають місцеві автобуси, як у них оплачують проїзд та чому, попри комфортні умови, китайці не надто часто обирають цей вид транспорту.

Які автобуси їздять китайськими містами?

Китайські міські автобуси, за словами авторки, досить комфортні. Майже всі вони електричні, обладнані кондиціонерами, а в салонах чисто. Для сміття навіть є окрема урна. Водночас сидячих місць небагато, адже більша частина простору розрахована на пасажирів, які стоять.

Вартість проїзду залежить від кількості зупинок, а мінімальна ціна становить один – два юані (6 – 12 гривень). Найзручніше оплачувати поїздку телефоном: QR-код сканують під час входу та виходу, після чого система автоматично списує потрібну суму. Розрахуватися можна і готівкою. Для цього біля водія є спеціальний бокс, однак здачу не видають, тому потрібно мати точну суму.

Що варто знати про автобуси у Китаї / інстаграм nasti_kuzya

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Чому автобуси часто їздять напівпорожніми?

Попри комфорт і доступну ціну, автобуси нерідко залишаються майже без пасажирів. Причина – це незручні маршрути та великі інтервали між рейсами. Деяких автобусів можна чекати до 50 хвилин. До того ж китайські міста дуже великі, тому одним автобусом часто не вдається дістатися до потрібного місця.

Доводиться пересідати на інший транспорт, витрачати додатковий час і знову оплачувати проїзд відповідно до кількості зупинок. Тому автобус найчастіше обирають для коротких поїздок. Якщо ж потрібно їхати далеко та робити кілька пересадок, такий варіант стає значно менш зручним.