Обновленные правила после въезда в Украину: что изменилось и как теперь будет работать "Дома"

Кабинет министров принял новые правила пересечения государственной границы Украины невакцинированными людьми. Теперь им нужно будет установить приложение "Дома".

Как отмечается, приложение обновилось. Устанавливать его нужно будет только на 72 часа, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген, а проходить самоизоляцию можно будет без него.

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Приложение "Дома" обновилось: что изменилось

Минцифра разработала приложение Дома за несколько дней. В прошлом году им воспользовались почти миллион человек, возвращавшихся из-за границы и проходили 14-дневный карантин. Благодаря приложению у путешественников была возможность самоизолироваться дома или сдать ПЦР-тест и завершить карантин.

Теперь, учитывая актуальную ситуацию, Дома изменит свои функции. Его нужно будет устанавливать на 72 часа и не нужно будет регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото,

– отметил Михаил Федоров.

Так, согласно обновленному документу, невакцинированным лицам, как и раньше, придется устанавливать приложение "Дома".

Для регистрации нужно будет указать следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

серия и / или номер паспорта;

место самоизоляции;

номер телефона.

После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или антиген тест, результат которого должен появиться в приложения. Если тест будет отрицательный – "Дома" можно удалить, в случае положительного результата следует позвонить своему семейному врачу.

Если же человек не сделал тест по прибытии в Украину, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы, которые избирательно будет проверять пребывания в месте самоизоляции.

Граждане Украины, которые откажутся устанавливать приложения – отправятся на 14-дневную обсервацию, а иностранцы не смогут въехать на территорию Украины.