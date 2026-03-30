Места во Львове, о которых вы, скорее всего, не знали, а теперь точно захотите увидеть
Львов кажется хорошо знакомым – Площадь Рынок, Оперный театр, брусчатка и кофе. Однако в городе есть немало локаций, о которых не знают даже некоторые местные жители. Здесь архитектура и атмосфера поражают с первого взгляда, а попасть в них не так просто.
Гидеса из Львова Елена Дворкина рассказала о красивых, но малоизвестных местах во Львове, которые вы точно захотите посетить.
Какие малоизвестные локации во Львове рассекретила гидеса?
Научная библиотека ЛНУ имени Ивана Франко. Это одна из древнейших и крупнейших научных библиотек Украины. Ее читальный зал с росписями Юлиана Буцманюка и стеклянной крышей напоминает иллюстрации к "Гарри Поттеру".
Есть несколько способов попасть в библиотеку:
- оформить читательский билет;
- прийти на одну из лекций, которые здесь периодически устраивают;
- или, как указано на сайте библиотеки, заранее заказать экскурсию.
Актовый зал Национального университета "Львовская политехника". Это самое красивое помещение во всем университете. Его украшение – картины известного художника Яна Матейко, которые рассказывают о развитии человеческой цивилизации. Полотна были созданы в 1880-х годах по заказу императора Франца Иосифа I.
Актовый зал расположен на втором этаже главного корпуса университета, а попасть в него можно, посетив концерт, конференцию или в рамках организованной экскурсии.
Актовый зал во Львовской политехнике / Фото с сайта вуза
Часовня Розена. Часовня была расписана в 1930-х годах одним из самых известных художников, Яном Генрихом Розеном. Здесь стены украшают 73 райские птицы, которые символизируют книги Нового и Старого Заветов, а дополняют их невероятные росписи семи таинств. В прошлом часовня принадлежала римско-католической духовной семинарии в бывшем монастыре кармелиток.
Часовня расположена возле храма Сретения Господня на улице Винниченко, 30.
Научная библиотека медицинского университета. Если вам кажется, что она похожа на дворец, то вам не кажется – когда-то это действительно был дворец. Его возвели в 1870-х годах для семьи Бадени. 100 лет назад потомки подарили его университету. Здание до сих пор поражает лепниной, оригинальной столяркой, паркетом и камином.
Куда львовяне ездят на выходные?
В соцсетях львовяне поделились своими любимыми локациями за пределами города, которые прекрасно подходят для путешествия на выходные. Кроме всем известных львовских замков и крепости Тустань, местные называли колоритные ранчо, мистическое село Демня с атмосферным кладбищем и заброшенным костелом, семейное хозяйство Cozy Farm, "Сказочные поля" в период цветения цветов и тому подобное.
