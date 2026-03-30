Места во Львове, о которых вы, скорее всего, не знали, а теперь точно захотите увидеть

Львов кажется хорошо знакомым – Площадь Рынок, Оперный театр, брусчатка и кофе. Однако в городе есть немало локаций, о которых не знают даже некоторые местные жители. Здесь архитектура и атмосфера поражают с первого взгляда, а попасть в них не так просто.

Гидеса из Львова Елена Дворкина рассказала о красивых, но малоизвестных местах во Львове, которые вы точно захотите посетить.

Какие малоизвестные локации во Львове рассекретила гидеса?

Научная библиотека ЛНУ имени Ивана Франко. Это одна из древнейших и крупнейших научных библиотек Украины. Ее читальный зал с росписями Юлиана Буцманюка и стеклянной крышей напоминает иллюстрации к "Гарри Поттеру".

Есть несколько способов попасть в библиотеку:

оформить читательский билет;

прийти на одну из лекций, которые здесь периодически устраивают;

или, как указано на сайте библиотеки, заранее заказать экскурсию.

Научная библиотека ЛНУ имени Ивана Франко / Фото Елены Дворкиной

Актовый зал Национального университета "Львовская политехника". Это самое красивое помещение во всем университете. Его украшение – картины известного художника Яна Матейко, которые рассказывают о развитии человеческой цивилизации. Полотна были созданы в 1880-х годах по заказу императора Франца Иосифа I.

Актовый зал расположен на втором этаже главного корпуса университета, а попасть в него можно, посетив концерт, конференцию или в рамках организованной экскурсии.



Актовый зал во Львовской политехнике / Фото с сайта вуза

Часовня Розена. Часовня была расписана в 1930-х годах одним из самых известных художников, Яном Генрихом Розеном. Здесь стены украшают 73 райские птицы, которые символизируют книги Нового и Старого Заветов, а дополняют их невероятные росписи семи таинств. В прошлом часовня принадлежала римско-католической духовной семинарии в бывшем монастыре кармелиток.

Часовня расположена возле храма Сретения Господня на улице Винниченко, 30.

Научная библиотека медицинского университета. Если вам кажется, что она похожа на дворец, то вам не кажется – когда-то это действительно был дворец. Его возвели в 1870-х годах для семьи Бадени. 100 лет назад потомки подарили его университету. Здание до сих пор поражает лепниной, оригинальной столяркой, паркетом и камином.

