Вы захотите, чтобы ваш рейс задержали: что скрывает самый роскошный аэропорт мира Хамад

Большинство путешественников во время планирования отпуска думают только о конечной точке путешествия, однако Международный аэропорт Хамад в Дохе способен полностью изменить это представление, превратившись в самостоятельную и увлекательную туристическую достопримечательность.

Эта воздушная гавань поражает путешественников со всего мира своим футуристическим дизайном и безупречным сервисом. Как сообщает официальный сайт Международного аэропорта Хамад, локация уверенно удерживает лидерские позиции в глобальных рейтингах благодаря уникальной инфраструктуре.

Чем удивляет интерьер и развлечения в аэропорту Хамад?

Пространство аэропорта украшено величественными стеклянными потолками, под которыми пролегают извилистые дорожки. Прогуливаясь по ним, пассажиры могут почувствовать себя в настоящих тропиках среди пышных садов и экзотических растений. А в самом центре главного терминала гостей ждет знаменитая гигантская статуя плюшевого мишки, которая уже стала визитной карточкой аэропорта и любимым местом для фотографий.



Для тех, кто стремится к максимальному релаксу, здесь работает современный спа-центр, а также уютная лаунж-зона. В ней уставшие туристы могут арендовать удобную кровать для короткой передышки, полноценно выспаться или освежиться под душем. Вблизи аэропорта также расположен шикарный отель "Oryx", который предлагает гостям 25-метровый бассейн и профессиональный корт для сквоша.

Какие возможности созданы для активного отдыха и шопинга?

Сторонники активного образа жизни будут в восторге от местного фитнес-центра. Здесь пассажиры могут поплавать в бассейне, потренироваться в тренажерном зале, расслабиться в гидромассажных ваннах или даже испытать свои силы на гольф-симуляторе. Не забыли в аэропорту и о самых маленьких путешественниках: для детей обустроена специальная игровую зону с телевизорами, мини-аттракционами и игровыми площадками.

Также аэропорт Хамад предлагает настоящий рай с десятками магазинов. Здесь представлены мировые бренды от Dolce / Gabbana и Fendi до Adidas, Apple и Coach, а также различные магазины со сладостями и изысканным шоколадом.

Как работает аэропорт и какие правила действуют для пассажиров?

Международный аэропорт Хамад продолжает активно принимать пассажиров на фоне добавления новых рейсов и авиакомпаний. Благодаря постепенному возвращению авиационных партнеров и внедрению дополнительных рейсов, работа аэропорта обеспечивает плавный пассажиропоток. Все ключевые услуги и удобства остаются легкодоступными, чтобы сделать путешествие максимально комфортным и беспрепятственным.



В то же время пассажирам, которые вылетают из Дохи, настоятельно рекомендуют отправляться в аэропорт только при наличии действительного и подтвержденного билета.