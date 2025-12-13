Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.

О каком знаке должны знать водители, планируя поездку в Европу зимой?

Водителям, которые планируют поездки в Европу этой зимой важно знать и соблюдать правила дорожного движения, особенно в горных и заснеженных районах. Туристы должны обратить особое внимание на синий круглый знак с символом снежной цепи.

Этот знак означает, что на транспортное средство нужно немедленно установить цепи противоскольжения. Его устанавливают в местах, где дорожные условия могут внезапно измениться из-за снега, льда или крутых склонов, а сцепление колес с дорогой становится недостаточным.

Синий круглый знак с символом снежной цепи / фото Википедии

Важно знать, что даже если ваш автомобиль оборудован зимними шинами, обязанность установить цепи все равно остается. Игнорирование этого правила может привести к большим штрафам, а водитель автоматически считается ответственным за любые последствия, включая аварии или пробки.

Обязательное использование цепей распространяется на страны с холодным зимним климатом, в частности: Францию, Германию, Швецию, Швейцарию, Норвегию, Италию, Австрию и Андорру.

Знаки снежной цепи обычно сопровождаются ограничением скорости до 50 километров в час для тех, кто их установил. Конец обязательной зоны обозначается перечеркнутым знаком с цепями, и обычно он расположен на большой высоте или в горных районах, где условия дороги быстро меняются.

Также, вы должны позаботиться о наличии зимних шин в вашем авто, пишет Hyundai.com:

Зимние шины обязательны для безопасного движения

Не пытайтесь ездить на летних шинах зимой: они плохо держат дорогу на льду, снегу и гололедице. Зимние шины имеют специальную мягкую резину и протектор, который отводит снег и воду, а маркируются символом снежинки на горах.

Ответственность за шины на водителе

В Европе водитель отвечает за наличие зимних шин. Езда без них может привести к штрафам, пунктов в водительских правах и даже более суровых последствий в случае аварии.

Где обязательные зимние шины

Во многих европейских странах (Австрия, Чехия, Сербия, Италия) зимние шины обязательны в определенные периоды. В Великобритании они не являются обязательными, но рекомендуются, если температура опускается ниже + 7 градусов. Штрафы могут достигать до 5 000 евро.

Зимние / всесезонные шины

Всесезонные шины подходят для легких зимних условий, но только те, что имеют символ Alpine (снежинка в горах), считаются зимними. Они имеют среднюю резину и менее агрессивный протектор, поэтому на льду и глубоком снегу уступают настоящим зимним шинам.

Какие еще советы должен знать водитель перед путешествием?