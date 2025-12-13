Интересная тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.

Смотрите также Не делайте этого в самолете, чтобы не раздражать других: стюардесса назвала распространенную ошибку туристов

Стюардесса рассказала о секретных кодах, которыми иногда обозначают пассажиров: для чего они нужны?

Бортпроводники во время рейсов часто используют специальные коды: как служебные, так и внутренние, созданные для быстрой коммуникации между собой, чтобы пассажиры не догадывались, о чем именно идет речь. Стюардесса, которая делится закулисными деталями работы в соцсетях, раскрыла один из таких кодов – ABPP, которым иногда обозначают пассажиров. По ее словам, этот код используется для того, чтобы экипаж мог незаметно обсудить определенные детали, связанные с людьми на борту.

Тайные коды бортпроводников: что они означают / фото Canva

Кроме этого кода, авиаработники имеют немало других "прозвищ" и сокращений, которые помогают быстро передать информацию о поведении пассажиров, их потребности или потенциальные проблемы. Это часть внутренней коммуникации, которая позволяет экипажу эффективно работать даже в стрессовых условиях и оставаться вежливыми со всеми на борту.

Такие коды не являются частью официальной документации авиакомпаний – это скорее профессиональный сленг, который формируется годами работы. Однако знание этих "секретных" обозначений дает интересное представление о том, как работает бортовой персонал и на что именно они обращают внимание во время посадки и полета.

Смотрите также Опоздаете на самолет: из-за этих вещей вас гарантированно задержат на контроле аэропорта

На сайте 9Travel мы нашли еще некоторые объяснения относительно кодов,, которые используют бортпроводники.

"Русалка"

У бортпроводников слово "русалка" означает пассажира, который специально занимает пустые места рядом с собой, раскладывая вещи так, чтобы другие не садились в этот ряд. Это довольно типичное поведение, говорят эксперты.

Код 300 / "Ангел"

Так экипаж обозначает ситуацию, когда пассажир умер во время рейса. По правилам тело должны переместить на более удаленное сиденье, но не всегда это возможно. Известен случай, когда два человека были вынуждены несколько часов сидеть рядом с телом во время 15-часового перелета.

"Фокстрот Оскар"

Это вежливый фонетический вариант грубого "отойди", которым иногда пользуется персонал. Одна стюардесса вспоминала случай, когда пассажир попросил у нее напиток прямо во время оказания неотложной медицинской помощи. Она не назвала точных слов, но намекнула, что использовала именно этот код.

Что еще интересного рассказали бортпроводники?