Отдых у моря станет более доступным: куда Укрзализныця запускает новый маршрут уже 28 июня

Лето – это время путешествий, а удобное транспортное сообщение помогает быстрее добраться до места отдыха. Для тех, кто планирует провести выходные на побережье Одесской области, появится ещё один вариант поездки.

Уже с конца июня между Одессой и Каролино-Бугазом будет курсировать дополнительный региональный поезд, сообщает "Укрзализныця" в своём телеграм-канале.

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Как будет курсировать новый региональный поезд Одесса – Каролино-Бугаз?

С 28 июня Укрзализныця назначает дополнительный региональный поезд № 838/837 по маршруту Одесса – Каролино-Бугаз. Он будет курсировать в обоих направлениях в летний сезон по четным числам. На маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд, оборудованный системами кондиционирования воздуха.

Новый поезд Одесса – Каролино-Бугаз / фото "Укрзализныци"

Время в пути составит один час, что позволит пассажирам избежать автомобильных пробок по дороге к побережью. Отправление из Одессы запланировано на 09:17, прибытие в Каролино-Бугаз в 10:18. В обратном направлении поезд будет отправляться из Каролино-Бугаза в 10:40 и прибывать в Одессу в 11:46.

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Расписание движения нового рейса разработано с учетом прибытия в Одессу утренних поездов дальнего следования из-за рубежа, а также из Днепра, Львова, Киева, Кривого Рога, Рахова и Черновцов. Это позволит пассажирам удобно совершать пересадку и быстрее добираться до побережья. Билеты на новый региональный поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци" в разделе "Дальние".