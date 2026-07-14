Австрийская столица уже много лет входит в список самых комфортных городов мира. Чистые улицы, безопасность, развитая инфраструктура, музеи и архитектура привлекают миллионы людей со всего мира. За последние два десятилетия количество ночевок в Вене выросло более чем вдвое, и в связи с этим город решил увеличить сбор, который уплачивают туристы.

Почему Вена решила повысить туристический налог?

По данным France 24, с 2005 по 2025 год количество ночевок в Вене выросло с 8,8 миллиона до 20,1 миллиона. Это означает, что городская инфраструктура ежегодно обслуживает все больше посетителей. Именно поэтому с начала июля туристический налог в Вене вырос с 3,2% до 5%. На этом изменения не закончатся: уже в июле 2027 года ставку планируют увеличить до 8%.

В муниципалитете объясняют, что таким образом туристическая сфера должна в большей степени участвовать в финансировании городской инфраструктуры. Полученные средства планируется направить на поддержку и развитие общественного транспорта, коммунальных услуг и общего качества городского пространства.

Почему отельеры выступают против такого решения?

Представители гостиничной отрасли убеждены, что новый налог сделает Вену одним из самых дорогих городов Европы для туристов. По словам пресс-секретаря Австрийской ассоциации отелей Мартина Станица, после повышения австрийская столица уступит только Амстердаму по размеру туристического сбора.

Он подчеркивает, что отели и так работают в условиях высоких налогов, а также сталкиваются со значительным подорожанием электроэнергии, продуктов и зарплат. Кроме того, представители туристического бизнеса обращают внимание на то, что туристы уже платят отдельный налог в размере 12 евро на авиабилеты.

По их мнению, новые сборы могут сделать Вену менее привлекательной для путешественников. Председатель Ассоциации австрийских туристических агентств Грегор Каданка также отмечает, что из-за высоких расходов Австрия рискует проиграть конкуренцию соседним странам. В качестве примера он привел решение Ryanair расширить полеты в Братиславу, которая расположена недалеко от Вены.

Может ли Вена потерять туристов из-за новых цен?

Несмотря на критику, городские власти уверены, что повышение налога оправдано. В туристическом офисе Вены подчеркивают, что именно туристы активно пользуются первоклассной инфраструктурой города, поэтому логично, чтобы они также участвовали в ее финансировании.

Там считают, что дополнительные поступления станут инвестицией в будущее города и помогут поддерживать высокий уровень жизни не только для гостей, но и для местных жителей. При этом Вена пока не сталкивается с такими масштабными проблемами чрезмерного туризма, как некоторые другие популярные европейские города.

Столица Австрии привлекает туристов музеями, классической музыкой, имперской архитектурой, а также остается важным центром международных конференций и дипломатии. При этом эксперты предупреждают, что дальнейший рост туристического налога может еще больше увеличить разницу в стоимости отдыха между Веной и другими столицами Центральной Европы. Например, в Праге туристический сбор составляет около двух евро за ночь, что делает ее значительно более доступной для многих путешественников.