Австрійська столиця вже багато років входить до переліку найкомфортніших міст світу. Чисті вулиці, безпека, розвинена інфраструктура, музеї та архітектура приваблюють мільйони людей з усього світу. За останні два десятиліття кількість ночівель у Відні зросла більш ніж удвічі, а разом із цим місто вирішило збільшити внесок, який сплачують туристи.

Чому Відень вирішив підвищити туристичний податок?

За даними France 24, з 2005 до 2025 року кількість ночівель у Відні зросла з 8,8 мільйона до 20,1 мільйона. Це означає, що міська інфраструктура щороку обслуговує дедалі більше відвідувачів. Саме тому з початку липня туристичний податок у Відні зріс із 3,2% до 5%. На цьому зміни не завершаться: уже в липні 2027 року ставку планують збільшити до 8%.

У муніципалітеті пояснюють, що таким чином туристична сфера має брати більшу участь у фінансуванні міської інфраструктури. Отримані кошти планують спрямувати на підтримку та розвиток громадського транспорту, комунальних послуг і загальної якості міського простору.

Чому готельєри виступають проти такого рішення?

Представники готельної галузі переконані, що новий податок зробить Відень одним із найдорожчих міст Європи для туристів. За словами речника Австрійської асоціації готелів Мартіна Станіца, після підвищення австрійська столиця поступатиметься лише Амстердаму за розміром туристичного збору.

Він наголошує, що готелі вже працюють в умовах високих податків, а також стикаються зі значним подорожчанням електроенергії, продуктів і зарплат. Крім того, представники туристичного бізнесу звертають увагу, що туристи вже сплачують окремий податок у розмірі 12 євро на авіаквитки.

На їхню думку, нові збори можуть зробити Відень менш привабливим для мандрівників. Голова Асоціації австрійських туристичних агентств Грегор Каданка також зазначає, що через високі витрати Австрія ризикує програти конкуренцію сусіднім країнам. Як приклад він навів рішення Ryanair розширювати польоти до Братислави, яка розташована неподалік від Відня.

Чи може Відень втратити туристів через нові ціни?

Попри критику, міська влада впевнена, що підвищення податку є виправданим. У туристичному офісі Відня наголошують, що саме туристи активно користуються першокласною інфраструктурою міста, тому логічно, щоб вони також долучалися до її фінансування.

Там вважають, що додаткові надходження стануть інвестицією у майбутнє міста та допоможуть підтримувати високий рівень життя не лише для гостей, а і для місцевих жителів. При цьому Відень поки що не стикається з такими масштабними проблемами надмірного туризму, як деякі інші популярні європейські міста.

Столиця Австрії приваблює туристів музеями, класичною музикою, імперською архітектурою, а також залишається важливим центром міжнародних конференцій і дипломатії. Водночас експерти попереджають, що подальше зростання туристичного податку може ще більше збільшити різницю у вартості відпочинку між Віднем та іншими столицями Центральної Європи. Наприклад, у Празі туристичний збір становить близько двох євро за ніч, що робить її значно доступнішою для багатьох мандрівників.