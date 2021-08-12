Страна хоббитов закрыта для туристов: почему границы Новой Зеландии откроют не раньше 2022 года

Правительство Новой Зеландии решил не спешить с открытием границ для туристов. Сейчас разрабатывают систему поэтапного доступа вакцинированных путешественников и активно прививают местных жителей.

Руководство островного государства готовится к повторному открытию государства. Но это точно произойдет не раньше 2022 года.

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Почему Новая Зеландия не открывается

Правительство усилит программу вакцинации Новой Зеландии против Covid-19. Главная цель - контролировать ситуацию с вирусом и защитить систему здравоохранения. Распространение нового штамма приостановило открытия границ.

Наша конечная цель - получить доступ для всех вакцинированных путешественников, который был в карантин. Но мы просто еще не в состоянии полностью открыться,

– сказала премьер Министерка страны Джасинда Ардерн.

Такая неспешность объясняется не очень приятным примером соседки Австралии, где происходит вспышка штамма "Дельта".

Однако, правительство уже объявило о том, что будет сформировано 3 категории стран (с низким, средним и высоким уровнем риска). И для каждой из них разрабатывают условия пересечения границы для туристов. Жесткими они будут для стран с высоким риском инфицирования - вакцинированы путешественники все равно должны будут отбыть обязательную 14-дневную изоляцию. Классификация стран еще не объявили.

Какова ситуация с коронавируса в этой стране

Новая Зеландия закрыла границы для не рецензентов еще в марте 2020 года, в начале пандемии. Однако тем, кому все же удалось попасть в страну, надо было отбыть 14-дневный карантин.

Это государство является одним из стран с низкими показателями инфицирования коронавируса в мире. С 5 миллионов населения вирус выявили только у 3 тысяч человек и зафиксировали лишь 26 летальных случаев с начала пандемии.