Країна гобітів закрита для туристів: чому кордони Нової Зеландії відкриють не раніше 2022 року

Уряд Нової Зеландії вирішив не поспішати з відкриттям кордонів для туристів. Наразі розробляють систему поетапного доступу для вакцинованих мандрівників та активно щеплюють місцевих мешканців.

Керівництво острівної держави готується до повторного відкриття держави. Але це точно станеться не раніше 2022 року.

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Чому Нова Зеландія не відкривається

Уряд посилить програму вакцинації Нової Зеландії проти Covid-19. Головна мета – контролювати ситуацію з вірусом та захистити систему охорони здоров'я. Розповсюдження нового штаму призупинило відкриття кордонів.

Наша кінцева мета – отримати доступ для всіх вакцинованих мандрівників, який був до карантину. Але ми просто ще не в змозі повністю відкритись,

– сказала прем'єр міністерка країни Джасінда Ардерн.

Така неспішність пояснюється не вельми приємним прикладом сусідки Австралії, де відбувається спалах штаму "Дельта".

Однак, уряд вже оголосив про те, що буде сформовано 3 категорії країн (з низьким, середнім та високим рівнем ризику). І для кожної з них розробляють умови перетину кордону для туристів. Найжорсткішими вони будуть для країн з високим ризиком інфікування – вакциновані мандрівники все одно будуть повинні відбути обов'язкову 14-денну ізоляцію. Класифікацію країн ще не оголосили.

Яка ситуація з коронавірусом в цій державі

Нова Зеландія закрила кордони для не рецензентів ще у березні 2020 року, на початку пандемії. Проте тим, кому все ж таки вдалося потрапити до країни, треба було відбути 14-денний карантин.

Ця держава є однією з найнижчими показниками інфікування коронавірусом у світі. З 5 мільйонів населення хворобу виявили лише у 3 тисяч осіб та зафіксували лише 26 летальних випадків.