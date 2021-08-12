Керівництво острівної держави готується до повторного відкриття держави. Але це точно станеться не раніше 2022 року.

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Чому Нова Зеландія не відкривається

Уряд посилить програму вакцинації Нової Зеландії проти Covid-19. Головна мета – контролювати ситуацію з вірусом та захистити систему охорони здоров'я. Розповсюдження нового штаму призупинило відкриття кордонів.

Наша кінцева мета – отримати доступ для всіх вакцинованих мандрівників, який був до карантину. Але ми просто ще не в змозі повністю відкритись,

– сказала прем'єр міністерка країни Джасінда Ардерн.

Така неспішність пояснюється не вельми приємним прикладом сусідки Австралії, де відбувається спалах штаму "Дельта".

Однак, уряд вже оголосив про те, що буде сформовано 3 категорії країн (з низьким, середнім та високим рівнем ризику). І для кожної з них розробляють умови перетину кордону для туристів. Найжорсткішими вони будуть для країн з високим ризиком інфікування – вакциновані мандрівники все одно будуть повинні відбути обов'язкову 14-денну ізоляцію. Класифікацію країн ще не оголосили.

Яка ситуація з коронавірусом в цій державі

Нова Зеландія закрила кордони для не рецензентів ще у березні 2020 року, на початку пандемії. Проте тим, кому все ж таки вдалося потрапити до країни, треба було відбути 14-денний карантин.

Ця держава є однією з найнижчими показниками інфікування коронавірусом у світі. З 5 мільйонів населення хворобу виявили лише у 3 тисяч осіб та зафіксували лише 26 летальних випадків.