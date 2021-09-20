Новая волна ограничений в Швейцарии: что изменилось для туристов
Швейцария изменила правила поездок для туристов с 20 сентября. Кроме того, для посещений кафе, баров и ресторанов и других закрытых помещений с понедельника понадобятся COVID-сертификаты.
Накануне пересечения границы путешественникам предстоит заполнить форму здоровья. А невакцинированным туристам - повторно сдавать ПЦР-тест.
Актуально Названы страны, в которые украинские туристы чаще всего летели в отпуск этим летом
Ограничения в Швейцарии
С понедельника, 20 сентября, иностранцы, вакцинированные за рубежом смогут подать запрос на получение швейцарского COVID-сертификата. При условии, что препарат одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Этот документ позволит им посещать рестораны и бары.
Состоянием на 20 сентября EMA одобрила 4 вакцины:
- AstraZeneca;
- PfizerBiontech;
- Moderna;
- Johnson and Johnson.
Однако перечень вакцин, принятых для въезда в Швейцарию, длиннее и включает китайскую вакцину Sinopharm.
Изменения для невакцинированных
Швейцария меняет правила въезда для иностранцев. Теперь те, кто не вакцинировался от COVID-19, должны будут сдавать 2 ПЦР-теста:
- Первый придется показывать на границе, поэтому сделать его нужно перед поездкой.
- Второй – по прибытии через 4 - 7 дней.