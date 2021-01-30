Новая авиакомпания запустит два рейса из Италии в Украину
В летнем сезоне 2021 года планируются два новых рейса из Италию в Украину от новой греческой авиакомпании Lumiwings.
Источник: Aviation24. be
В июне запланировали рейсы из Форли и Перудже в Одессу. Летать будут два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
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На сайте Lumiwings указано, что продажа билетов будет открыта в ближайшее время. В цену перевозки будет включена ручная кладь 8 килограмм и одно место багажа весом до 23 килограмм.
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