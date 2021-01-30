В летнем сезоне 2021 года планируются два новых рейса из Италию в Украину от новой греческой авиакомпании Lumiwings.

Источник: Aviation24. be

В июне запланировали рейсы из Форли и Перудже в Одессу. Летать будут два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

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На сайте Lumiwings указано, что продажа билетов будет открыта в ближайшее время. В цену перевозки будет включена ручная кладь 8 килограмм и одно место багажа весом до 23 килограмм.

Что известно о компании Lumiwings? Ее основали в Греции. Сейчас парк авиакомпании состоит из одного самолета Boeing 737-300 1991 года выпуска с регистрацией SX-LWA, который рассчитан на перевозку до 139 пассажиров.

Ранее мы писали об украинской стюардессе Таисие. Она привела несколько правил, которые никогда нельзя нарушать на борту самолета.