Новые ограничения призваны упорядочить потоки посетителей и обеспечить комфорт во время пребывания в соборе, однако специалисты опасаются, что такие изменения могут негативно повлиять на организацию туристических программ.

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Что изменится для экскурсий в Нотр-Дам-де-Пари с 1 июля 2026 года?

Как сообщает Le Figaro, согласно новым правилам, все экскурсии, которые будут проводить сторонние гиды, потребуют обязательного предварительного бронирования. Оформлять его нужно будет заранее через специальные каналы для профессионалов туристической отрасли. Таким образом, организованные группы больше не смогут попасть в собор без предварительной записи.

Новые требования также предусматривают, что экскурсионные группы могут насчитывать от 2 до 25 человек вместе с гидом. Кроме того, для каждого специалиста вводится квартальная квота доступа, призванная регулировать общую посещаемость исторического памятника.

Еще одним изменением станет обязательное использование аудиогидов во время всех экскурсий с комментариями. Оборудование будет предоставлять служба собора. Ожидается, что это поможет уменьшить шум от туристических групп и сохранить духовную атмосферу места.

Также гиды должны будут предъявлять профессиональную карточку во время проверок. В то же время новые правила вызвали беспокойство среди представителей туристической сферы. Профессиональная ассоциация GREAT France, объединяющая участников туристического рынка, заявила о резком сокращении возможностей для проведения экскурсий.

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В организации утверждают, что количество доступных экскурсионных слотов может сократиться на 95%. В GREAT France также выразили сожаление по поводу того, что результаты длительных консультаций между представителями отрасли и администрацией достопримечательности не были учтены при принятии окончательного решения.