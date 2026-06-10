В Париже есть интерактивная карта, которая помогает жителям и туристам быстро находить бесплатные питьевые фонтанчики прямо на улицах города. Платформа позволяет в реальном времени найти ближайший источник питьевой воды в парках, на улицах и туристических маршрутах, что особенно актуально во время летней жары.

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Как работает сервис и что можно найти на карте?

Карта доступна онлайн и показывает все точки доступа к питьевой воде в городе, которые обслуживает городская служба водоснабжения. Среди них есть как классические фонтанчики, так и современные варианты с дополнительными функциями.

Как выглядит сайт / скриншоты с сайта Eaudeparis.fr

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Пользователь может открыть карту, включить геолокацию и найти ближайшую точку для пополнения бутылки. Часть фонтанов также имеет дополнительные возможности, например, подачу газированной воды или функцию водяного тумана для охлаждения в жару.

Как выглядят фонтаны с водой: смотреть видео

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Официальная карта доступна онлайн и постоянно обновляется городскими службами. Она охватывает все районы Парижа и позволяет быстро найти ближайшую точку с питьевой водой во время прогулки или путешествия по городу.