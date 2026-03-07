Это первый и единственный в мире круиз, на котором есть настоящая трасса для картинга

Современные круизные лайнеры все чаще удивляют туристов не только комфортом, но и необычными развлечениями. Одним из таких стал лайнер Norwegian Joy, который предлагает гостям уникальный аттракцион – первую в мире трассу для картинга прямо на палубе корабля.

Современные круизные путешествия давно перестали ассоциироваться только со спокойным отдыхом на палубе. Большие лайнеры все чаще предлагают туристам экстремальные развлечения: от огромных аквапарков и скалодромов до канатных дорожек высоко над океаном. Например, теперь существует круиз с настоящей трассой для картинга, рассказывает Daily Mail.

Круиз с трассой для картинга прямо посреди океана: чем еще удивляет лайнер Norwegian Joy?

На борту Norwegian Joy создали первую в мире трассу для картинга прямо на корабле. Гости могут сесть за руль электрических картов и мчаться по двухуровневой трассе Speedway,, расположенной на верхней палубе. Во время заезда участники развивают скорость до 56 километров в час, преодолевая крутые повороты и технические участки.

Каждый карт оснащен специальной кнопкой boost, которая дает короткое ускорение и позволяет обгонять соперников. Один заезд длится примерно восемь минут, а кататься можно как одному, так и вдвоем. Лайнер стоимостью около 640 миллионов фунтов способен принять более 3800 пассажиров и предлагает еще много развлечений. Среди них также павильон виртуальной реальности с симуляторами, многоуровневые водные горки и даже горка Ocean Loop, которая выходит за край корабля и образует двойное кольцо.

Какие цены на проживание в этом круизе?

Цены на круиз могут значительно отличаться, все зависит от продолжительности путешествия, маршрута и уровня каюты, пишется на Norrwegian Cruise Line. Например, по акционным предложениям минимальная стоимость короткого круиза на три дня до Багамских островов может начинаться примерно от 360 евро за человека.

Какие советы по отдыху на круизе стоит знать?