Это первый и единственный в мире круиз, на котором есть настоящая трасса для картинга
- На борту Norwegian Joy создана первая в мире трасса для картинга на корабле, где гости могут мчаться со скоростью до 56 километров в час.
- Круиз предлагает другие развлечения, включая виртуальную реальность, водные горки и горку Ocean Loop, а цены на проживание варьируются от продолжительности и маршрута.
Современные круизные лайнеры все чаще удивляют туристов не только комфортом, но и необычными развлечениями. Одним из таких стал лайнер Norwegian Joy, который предлагает гостям уникальный аттракцион – первую в мире трассу для картинга прямо на палубе корабля.
Современные круизные путешествия давно перестали ассоциироваться только со спокойным отдыхом на палубе. Большие лайнеры все чаще предлагают туристам экстремальные развлечения: от огромных аквапарков и скалодромов до канатных дорожек высоко над океаном. Например, теперь существует круиз с настоящей трассой для картинга, рассказывает Daily Mail.
Смотрите также Без русского шансона и пьяных туристов: как выбрать "безопасный" отель в Египте
Круиз с трассой для картинга прямо посреди океана: чем еще удивляет лайнер Norwegian Joy?
На борту Norwegian Joy создали первую в мире трассу для картинга прямо на корабле. Гости могут сесть за руль электрических картов и мчаться по двухуровневой трассе Speedway,, расположенной на верхней палубе. Во время заезда участники развивают скорость до 56 километров в час, преодолевая крутые повороты и технические участки.
Как выглядит трасса: смотреть видео
Каждый карт оснащен специальной кнопкой boost, которая дает короткое ускорение и позволяет обгонять соперников. Один заезд длится примерно восемь минут, а кататься можно как одному, так и вдвоем. Лайнер стоимостью около 640 миллионов фунтов способен принять более 3800 пассажиров и предлагает еще много развлечений. Среди них также павильон виртуальной реальности с симуляторами, многоуровневые водные горки и даже горка Ocean Loop, которая выходит за край корабля и образует двойное кольцо.
Смотрите также Европа на любой вкус: куда едут украинцы, чтобы найти тот самый невероятный отдых
Какие цены на проживание в этом круизе?
Цены на круиз могут значительно отличаться, все зависит от продолжительности путешествия, маршрута и уровня каюты, пишется на Norrwegian Cruise Line. Например, по акционным предложениям минимальная стоимость короткого круиза на три дня до Багамских островов может начинаться примерно от 360 евро за человека.
Какие советы по отдыху на круизе стоит знать?
Вы уже рассказывали, что стоит взять на круиз. Бинокль является важным аксессуаром для наслаждения видами во время круиза, позволяя наблюдать за пейзажами и морской жизнью. Эксперты рекомендуют также брать с собой специальные браслеты от морской болезни, многоразовую бутылку для воды, адаптеры для зарядки, бальзам для губ и другие удобные вещи.
Также мы рассказывали о туристке, которая купила круиз всего за 1700 гривен в сутки. Причина в дате круиза – он состоялся накануне рождественских праздников и каникул в школах, а в этот период обычно люди не так активно путешествуют. В межсезонье круизные компании обычно снижают цены, чтобы заманить туристов.
Частые вопросы
Какие развлечения предлагают современные круизные лайнеры?
Современные круизные лайнеры предлагают широкий спектр развлечений –от огромных аквапарков и скалодромов до канатных дорожек высоко над океаном. Например, на борту Norwegian Joy есть настоящая трасса для картинга, которая расположена на верхней палубе.
Что особенного в трассе для картинга на борту Norwegian Joy?
На борту Norwegian Joy создали первую в мире трассу для картинга на корабле. Гости могут сесть за руль электрических картов и мчаться по двухуровневой трассе Speedway. Каждый карт оснащен специальной кнопкой boost, которая дает короткое ускорение.
Какие цены на круиз на Norwegian Joy?
Цены на круиз могут отличаться в зависимости от продолжительности путешествия, маршрута и уровня каюты. Например, по акционным предложениям минимальная стоимость короткого круиза на три дня до Багамских островов может начинаться от 360 евро за человека.