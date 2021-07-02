Норвегия разрешит въезд иностранцам для встречи с родственниками: список стран

Власть Норвегии разрешила въезд иностранцам для встреч с родственниками. Новые правила распространяются на взрослых и детей с 5 июля. В список вошли 11 стран.

В обновленных правилах есть значительная ряд смягчений. Но въезд туристам и студентами пока не разрешили.

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Какие страны вошли в список

В сообщении норвежского правительства указано, что с 5 июля будет разрешен въезд иностранным гражданам из зеленого списка третьих стран Евросоюза. Сейчас Украины среди них нет. В перечень вошли:

Австралия;

Израиль;

Ливан;

Новая Зеландия;

Северная Македония;

Сербия;

Южная Корея;

Тайвань;

США;

Сингапур.

Граждане этих стран могут попасть в Норвегию, чтобы навестить родителей, бабушек, дедушек, внуков и ряда других категорий. Также в правительстве разрешили приехать партнерам старше 18 лет и находятся в отношениях с жителем Норвегии не менее девяти месяцев прежнему физически встречались.

А еще с 5 июля в Норвегии отменяют рекомендации по содержанию от поездок другими странами Евросоюза.

С 1 августа планируют разрешить въезд студентам, вступили в норвежские учебные заведения.

Кто еще может въехать в Норвегию