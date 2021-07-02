У оновлених правилах є значна низка пом’якшень. Але в’їзд туристам та студентами поки що не дозволили.

Актуально Автотуризм – тренд літа 2021: яку машину обрати для мандрів Україною

Які країни увійшли до списку

У повідомленні від норвезького уряду зазначено, що з 5 липня буде дозволено в’їзд іноземним громадянам із зеленого списку третіх країн Євросоюзу. Наразі України серед них немає. До переліку увійшли:

Австралія;

Ізраїль;

Ліван;

Нова Зеландія;

Північна Македонія;

Сербія;

Південна Корея;

Тайвань;

США;

Сінгапур.

Громадяни цих країн можуть потрапити до Норвегії, аби провідати батьків, бабусь, дідусів, онуків і ряду інших категорій. Також в уряді дозволили приїхати партнерам старше 18 років і перебувають у відносинах з жителем Норвегії не менше дев'яти місяців і раніше фізично зустрічалися.

А ще з 5 липня у Норвегії скасовують рекомендацію щодо утримання від поїздок іншими країнами Євросоюзу.

З 1 серпня планують дозволити в'їзд студентам, які вступили у норвезькі навчальні заклади.

Хто ще може в'їхати до Норвегії