У оновлених правилах є значна низка пом’якшень. Але в’їзд туристам та студентами поки що не дозволили.

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Які країни увійшли до списку

У повідомленні від норвезького уряду зазначено, що з 5 липня буде дозволено в’їзд іноземним громадянам із зеленого списку третіх країн Євросоюзу. Наразі України серед них немає. До переліку увійшли:

  • Австралія;
  • Ізраїль;
  • Ліван;
  • Нова Зеландія;
  • Північна Македонія;
  • Сербія;
  • Південна Корея;
  • Тайвань;
  • США;
  • Сінгапур.

Громадяни цих країн можуть потрапити до Норвегії, аби провідати батьків, бабусь, дідусів, онуків і ряду інших категорій. Також в уряді дозволили приїхати партнерам старше 18 років і перебувають у відносинах з жителем Норвегії не менше дев'яти місяців і раніше фізично зустрічалися.

А ще з 5 липня у Норвегії скасовують рекомендацію щодо утримання від поїздок іншими країнами Євросоюзу.

З 1 серпня планують дозволити в'їзд студентам, які вступили у норвезькі навчальні заклади.

Хто ще може в'їхати до Норвегії

  • Журналісти, моряки та авіаційний персонал, вантажні та пасажирські перевезення;
  • дипломати та військовий персонал;
  • саами у здійсненні оленярства;
  • дослідники та члени екіпажу на морських круїзах;
  • іноземці, які працюють у важливих соціальних функціях;
  • медичний персонал зі Швеції та Фінляндії, який працює у норвезькій службі охорони здоров'я;
  • шукачі притулку та переселенці біженці;
  • іноземці, які мають особливі обов'язки щодо догляду за особами в Норвегії (дітьми та старшими людьми).