В обновленных правилах есть значительная ряд смягчений. Но въезд туристам и студентами пока не разрешили.

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Какие страны вошли в список

В сообщении норвежского правительства указано, что с 5 июля будет разрешен въезд иностранным гражданам из зеленого списка третьих стран Евросоюза. Сейчас Украины среди них нет. В перечень вошли:

  • Австралия;
  • Израиль;
  • Ливан;
  • Новая Зеландия;
  • Северная Македония;
  • Сербия;
  • Южная Корея;
  • Тайвань;
  • США;
  • Сингапур.

Граждане этих стран могут попасть в Норвегию, чтобы навестить родителей, бабушек, дедушек, внуков и ряда других категорий. Также в правительстве разрешили приехать партнерам старше 18 лет и находятся в отношениях с жителем Норвегии не менее девяти месяцев прежнему физически встречались.

А еще с 5 июля в Норвегии отменяют рекомендации по содержанию от поездок другими странами Евросоюза.

С 1 августа планируют разрешить въезд студентам, вступили в норвежские учебные заведения.

Кто еще может въехать в Норвегию

  • Журналисты, моряки и авиационный персонал, грузовые и пассажирские перевозки;
  • дипломаты и военный персонал;
  • саамы в осуществлении оленеводства;
  • исследователи и члены экипажа на морских круизах;
  • иностранцы, которые работают в важных социальных функциях;
  • медицинский персонал из Швеции и Финляндии, который работает в норвежской службе здравоохранения;
  • искатели убежища и переселенцы беженцы; 
  • иностранцы, которые имеют особые обязанности по уходу за лицами в Норвегии (детьми и пожилыми людьми).