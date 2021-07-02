В обновленных правилах есть значительная ряд смягчений. Но въезд туристам и студентами пока не разрешили.
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Какие страны вошли в список
В сообщении норвежского правительства указано, что с 5 июля будет разрешен въезд иностранным гражданам из зеленого списка третьих стран Евросоюза. Сейчас Украины среди них нет. В перечень вошли:
- Австралия;
- Израиль;
- Ливан;
- Новая Зеландия;
- Северная Македония;
- Сербия;
- Южная Корея;
- Тайвань;
- США;
- Сингапур.
Граждане этих стран могут попасть в Норвегию, чтобы навестить родителей, бабушек, дедушек, внуков и ряда других категорий. Также в правительстве разрешили приехать партнерам старше 18 лет и находятся в отношениях с жителем Норвегии не менее девяти месяцев прежнему физически встречались.
А еще с 5 июля в Норвегии отменяют рекомендации по содержанию от поездок другими странами Евросоюза.
С 1 августа планируют разрешить въезд студентам, вступили в норвежские учебные заведения.
Кто еще может въехать в Норвегию
- Журналисты, моряки и авиационный персонал, грузовые и пассажирские перевозки;
- дипломаты и военный персонал;
- саамы в осуществлении оленеводства;
- исследователи и члены экипажа на морских круизах;
- иностранцы, которые работают в важных социальных функциях;
- медицинский персонал из Швеции и Финляндии, который работает в норвежской службе здравоохранения;
- искатели убежища и переселенцы беженцы;
- иностранцы, которые имеют особые обязанности по уходу за лицами в Норвегии (детьми и пожилыми людьми).