Украинка Дарина уже 5 лет живет в Париже и ведет свой блог в TikTok @darinka_in_paris. Она рассказала об 11 нюансах жизни в Париже, к которым туристам нужно быть готовыми.

Какие неочевидные вещи туристы должны знать о жизни в Париже?

1. В Париже пешеходы переходят дорогу на красный свет. Полиция за это не штрафует, а водители спокойно реагируют и пропускают людей, даже если у них самих горит зеленый свет.

2. Никогда не садитесь в парижское такси с табличкой TAXI на крыше – оно очень дорогое. Лучше вызвать Uber или Bolt.

3. В магазинах и ресторанах всегда нужно здороваться. Посетителя, который вошел молча, могут обслужить не очень хорошо.

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4. Парижское метро – это отдельный мир. Оно очень часто может ломаться или не работать по другим причинам. А если кто-то забыл багаж, то сразу закрывают всю линию. Чтобы отслеживать ситуацию в режиме реального времени, скачайте приложения Bonjour RATP или Ile de France Mobilites.

5. Цена на одно и то же блюдо на вынос и в ресторане может отличаться. Поэтому французы часто берут еду с собой и едят ее в парке, чтобы сэкономить.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о покупках и развлечениях в Париже, которые точно стоят своих денег. Экономить на них не стоит, ведь эмоции и впечатления обойдутся гораздо дороже.

6. Большинство действительно хороших баров расположены в 5-м и 6-м районах города, а не в самом центре.

7. Не садитесь сами за столик в ресторане или кафе. Подождите у входа, чтобы официант проводил вас к свободному месту. Самостоятельное размещение здесь считается невежливым.

8. Всегда носите с собой наличные. Часто в кафе и магазинах принимают оплату картой только тогда, когда сумма превышает 5 – 10 евро. Купить какую-нибудь безделушку или обычную воду без наличных может не получиться.

9. При заказе воды в ресторане всегда просите carafe d'eau – тогда она будет бесплатной.

10. По мнению украинки, лучшее время для поездки в Париж – это сентябрь – начало октября или апрель. Тогда погода наиболее комфортна для долгих прогулок и посещения всех самых интересных мест.

11. Об обеде в Париже нужно думать заранее, ведь с 14:00 до 19:00 почти все рестораны закрыты. Чтобы точно не остаться голодным, нужно успеть в заведение к 12:00 – 13:00.