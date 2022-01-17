С ними точно все будет вовремя: названы самые пунктуальные авиакомпании мира и Европы
Источник:Cirium.com
Аналитическая компания Cirium опубликовала ежегодный отчет о работе авиакомпаний. В результатах – рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков.
Он был составлен на основе результатов отчета за 2021 год о своевременности выполнения рейсов и работе аэропортов.
Это был еще один сложный год для авиационной промышленности, однако 2021 год, безусловно, был лучше 2020 года, что ознаменовало начало восстановления,
– заметил Джереми Боуэн, генеральный директор Cirium.
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Названы самые пунктуальные авиакомпании 2021
Для составления рейтинга эксперты проанализировали более 600 источников с актуальной информацией о прибытии рейсов. Если рейс прилетел с опозданием не более 15 минут, то считался исполненным.
Так, самыми пунктуальными крупными международными авиакомпаниями в 2021 году стали японские All Nippon Airways (ANA), Japan Airlines (JAL) и российский "Аэрофлот".
По данным Cirium, ANA совершила по расписанию 95% рейсов, JAL – 94,1%, "Аэрофлот" – 91,1%.
В десятку самых точных авиакомпаний мира также вошли:
- All Nippon Airways;
- Japan Airlines;
- Aeroflot;
- LATAM Airlines;
- Delta Air Lines;
- KLM;
- S7 Airlines;
- American Airlines;
- United Airlines;
- Саудия.
В среднем вышеперечисленные авиакомпании выполняли без задержек 86,5% рейсов.
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В то же время в Европе первое место занял испанский лоукостер Vueling с результатом 92,1% прибытия по расписанию. Следом за ним испанский региональный авиаперевозчик Iberia Express с показателем пунктуальности 91,8% и скандинавский лоукостер Norwegian Air Shuttle с 91,5%.
При этом самый плохой результат по пунктуальности показала новая итальянская государственная авиакомпания ITA Airways – 86%.
10 самых пунктуальных авиакомпаний Европы:
- Vueling;
- Iberia Express;
- Norwegian Air Shuttle;
- Aeroflot;
- Iberia;
- Eurowings;
- Austrian;
- LOT;
- KLM;
- ITA S.p.A.
Средний результат самых пунктуальных авиакомпаний Европы – 89,6% прилетов по расписанию.
Кроме того, в отчете определены ведущие аэродромы мира по показателям своевременности. Так, международный аэропорт Токио – Ханеда, считается самым пунктуальным аэропортом в мире. В прошлом году из него вылетели в срок 95,6% рейсов.Обратите внимание: в 2021 году авиакомпании по всему миру выполнили около 25 миллионов рейсов, что на 10% больше, чем в 2020 году, но на 36% меньше, чем в 2019-м.